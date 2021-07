Fokkerijdag Overijssel: Berlin en Ferdeaux leveren kampioenen

Op de fokkerijdag in Nieuwleusen – een soort alternatief voor de Centrale Keuring – werden alle eerder (op de stamboekkeuringen) voor de NMK uitgenodigde merries terugverwacht voor een presentatie. Nova van de Nieuwe Schaers (v.Berlin) en Napoli (v.Ferdeaux) wonnen daar de kampioenstitels.

Op de stamboekkeuringen in Overijssel werden vijf springmerries uitgenodigd voor de Nationale Merriekeuring, in de dressuurrichting was dat er één. Deze merries konden op de fokkerijdag nogmaals gepresenteerd worden en dat leverde twee kampioenen op.

Nova van de Nieuwe Schaers

Van de vijf Overijsselse NMK-springmerries bleef Next Minka (v.Grandorado TN) afwezig, waardoor de strijd tussen vier merries ging. Daarin trok de complete Nova van de Nieuwe Schaers (Berlin uit Jeonita Paulowna elite IBOP-spr sport-spr D-OC van Eldorado van de Zeshoek) van Saskia Evers en H. Evers uit Nieuw Heeten aan het langste eind en de andere merries werden niet geplaatst. “Deze Berlin-dochter is goed ontwikkeld en sterk gebouwd. Bij het springen heeft ze een constante verrichting laten zien waarbij ze opviel met haar goede vermogen.” Op de stamboekkeuring in IJsselmuiden had zij met 80/80 het sterpredicaat verdiend.

Napoli

Bij de dressuurmerries was Napoli (Ferdeaux uit Elba elite IBOP-dres PROK van Jazz, fokker Stoeterij Broere uit Alblesserdam) van Martijn en Annemiek Vinke, die met 80/85 ster was geworden, de enige kandidaat en zij liep overtuigend naar de Overijsselse titel. “Deze goed gemodelleerde merrie liet ook vandaag aan de hand weer zien goed met de schoft naar boven te bewegen”, aldus inspecteur Henk Dirksen. “Het was een gezellige fokkerijdag op een mooie accommodatie in Nieuwleusen. De opzet is geslaagd, we hebben goede veulens beoordeeld en kunnen uitnodigen voor de Nationale Veulenkeuring, mooie huldigingen gehad en we wensen de NMK-merries veel succes in Ermelo.”

Bron: KWPN