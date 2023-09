Fokkerijraad Gelders paard adviseert twee pilots

De Fokkerijraad Gelders paard heeft geadviseerd tot het uitvoeren van twee pilots. De puntenverdeling en de waardering van de kenmerken in de IBOP krijgen een herziening, wat als neveneffect heeft dat paarden die niet slagen voor hun aanlegtest onder het zadel alsnog ster kunnen worden. Tevens worden er Gelderse veulens thuis beoordeeld, waardoor er sneller een afstammelingenrapportage beschikbaar is.

Op dit moment krijgen de IBOP-paarden in de rijproef geen cijfer voor houding, terwijl dat wel een belangrijke eigenschap is om te waarderen. Daarnaast worden de rijd- en bewerkbaarheid niet beoordeeld, terwijl die eigenschappen voor een Gelders paard van belang zijn om een sprong te kunnen maken. De kenmerken houding en rijd- en bewerkbaarheid worden toegevoegd. Dit houdt in dat Geschiktheid als dressuurpaard en Geschiktheid als springpaard elk één keer (in plaats van twee) mee gaat wegen in het totaal, aangezien de deelnemende paarden nu op vijf dressuur- en springkenmerken beoordeeld zullen worden.

Ster via IBOP

Gelderse paarden die niet slagen voor hun IBOP kunnen alsnog ster verklaard worden, als de punten daarvoor toereikend zijn. Een paard wordt ster als er voor exterieur 70 punten worden behaald en de gemiddelde punten voor beweging (stap, draf, galop, houding) 75 punten zijn. In de huidige opzet is dit mogelijk voor paarden die de aangespannen proef hebben voldaan, omdat daarin het kenmerk houding wordt gewaardeerd. Door het toevoegen van het bewegingskenmerk ‘Houding’ is het sterpredicaat ook mogelijk op basis van de rijproef. Deze pilot wordt uitgevoerd tijdens de IBOP Gelders paard in het komende najaar.

Afstammelingenkeuring

Na goedkeuring van een Gelderse hengst volgt afstammelingenonderzoek, waarbij minimaal tien veulens worden beoordeeld. Deze rapportage wordt in de regel vastgesteld op basis van de op de Dag van het Gelders Paard aangeboden veulens, een hengsteneigenaar kan er ook voor kiezen om een complete collectie op een centrale plaats te laten beoordelen. Omdat er op de Dag van het Gelders Paard niet altijd een complete collectie aanwezig is, wordt een rapportage soms pas na twee of drie jaar compleet gemaakt. Voorgesteld wordt dat een KWPN-functionaris de veulens thuis beoordeelt en aan de hand daarvan een rapportage opstelt, die aan de hengstenkeuringscommissie ter goedkeuring wordt voorgelegd.

Evaluatie

Beide pilots worden geëvalueerd in de Fokkerijraad, waarna definitieve besluitvorming zal volgen.

Bron: KWPN