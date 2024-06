Fokkerijraad Springen positief over afschaffen KWPN VO voor driejarige hengsten

Eind mei meldde Horses al dat het KWPN voornemens is om het voorjaarsverrichtingsonderzoek voor driejarige hengsten af te schaffen. Alle gremia (Fokkerijraad, Algemeen Bestuur, Ledenraad) moeten daar nog wel een klap op geven. De Fokkerijraad Springen staat er positief tegenover, is te lezen in de nieuwsbrief van het KWPN. De Fokkerijraad Dressuur laat zich nog niet uit.

‘De mogelijkheid tot het laten vervallen van het voorjaarsonderzoek voor driejarigen is besproken; de Fokkerijraad staat hier positief tegenover‘, is te lezen in de nieuwsbrief van de KWPN Ledenraadsvergadering van vorige week woensdag. Bij de Fokkerijraad Dressuur wordt slechts vermeld dat dit ‘aan de orde’ is geweest.

Predicaten voor erkende hengsten

Verder heeft de Fokkerijraad Springen gesproken over de mogelijkheid van het toekennen van predicaten aan erkende hengsten.

Open veulenkeuring voor veulens uit eerste jaargangen vervalt

Het KWPN schafte in 2023 de centrale afstammelingenkeuring voor dressuurhengsten af, maar kwam daarbij wel met een alternatief: een open veulenrubriek voor veulens uit de eerste twee jaargangen van dressuurhengsten op de KWPN Kampioenschappen.

Dat alternatief werd met matige belangstelling ontvangen (17 veulens opgegeven) door de fokkers en wordt nu afgeschaft.

Bron: KWPN