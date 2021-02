Fokkerspremie voor dochter Anton Woertman

Marleen en wijlen Anton Woertman fokten Denver (Memphis x Chico's Boy), die over 2020 aan kop gaat op de WBFSH-ranking voor springpaarden. Voor deze fokkerijprestatie ontving Marleen namens de Vrienden van het KWPN een fokkerspremie op de online KWPN Hengstenkeuring.

Denver is het best presterende springpaard over 2020, maar de ruin begon zijn carrière in de eventingsport. Hij liep verdienstelijk op CCI4-niveau, maar maakte de overstap naar de springsport. Onder de Britse amazone Holly Smith is hij inmiddels actief op 1.60m-niveau. De combinatie won verschillende 145m- en 1.50m-rubrieken, waaronder de CSI3 Grand Prix van Vilamoura. In januari 2020 was Denver terug op Nederlandse bodem voor Jumping Amsterdam, waar hij derde werd in de Grote Prijs.

Hobbyfokkers

Marleen Woertman fokte Denver samen met haar vader Anton, een hobbyfokker die ieder jaar één veulentje fokte. Denvers moeder is de merrie Toscin, een dochter van Chico’s Boy. Ook deze Toscin had de familie Woertman al zelf gefokt, ze kochten eerder Denvers grootmoeder als rijpaard voor Marleens zus Simone. De liefde voor de sport en de fokkerij van Anton heeft uiteindelijk geleid tot het beste springpaard ter wereld.

Kroon op werk

Namens de Vrienden van het KWPN ging Sonja Breure naar Harbrinkhoek om de fokkerspremie aan Marleen te overhandigen. “Dit is fantastisch, dit had niemand gedacht”, aldus Marleen. “Heel bijzonder, je kunt je niet voorstellen dat dit gebeurt. We zijn hobbymatige fokkers, als je dan zo’n paard fokt, dan is dat geweldig”, vult Simone aan. Marleen: “Dit is een kroon op het werk van mijn vader, ik denk dat hij ontzettend trots zou zijn geweest. Hij volgde de fokkerij altijd op de voet, ging naar hengstenkeuringen en las alle hippische bladen. Hij maakte zelf zijn hengstenkeuzes en had daar een goede kijk op.”

Nooit verwacht

Simone licht toe dat hij met anderen in gesprek ging over zijn paarden, maar wel op zijn eigen fokkersgevoel afging. “Vorig jaar kwam ik een berichtje tegen dat Denver het goed doet in de springsport”, vertelt Marleen over de hereniging met het fokproduct. “Sinds een jaar volg ik hem en zie ik regelmatig filmpjes voorbijkomen, dat is heel leuk om te zien. Het is heel mooi om dit mee te maken, maar we hadden dit nooit verwacht.”

Bron: KWPN