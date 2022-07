Foktechnisch specialist Daniëlle Arts weg bij KWPN, stamboek zoekt vervanger

Het KWPN plaatste vanmorgen een vacature voor een full time foktechnisch specialist, de functie die Daniëlle Arts al jarenlang vervult bij het KWPN. Navraag bij de nieuwe KWPN-directeur Bastiaan Meerburg leert dat Daniëlle Arts het KWPN gaat verlaten. "Daniëlle heeft onlangs een functie bij een andere organisatie aanvaard en we zijn dus op zoek naar een vervang(st)er voor haar."

De timing van het vertrek van Arts is opvallend: de foktechnisch specialist van het KWPN stond het afgelopen jaar bijzonder in de spotlights door de introductie van die nieuwe fokwaarden (wat het KWPN op hevige kritiek kwam te staan van prominente leden).

Theorie naar de praktijk

De opvolger van Arts moet de de theorie naar de praktijk kunnen vertalen, zo is te lezen in de vacature: “Als echte verbinder vorm je een brug tussen de wetenschap en de praktijk van de KWPN-fokkerij, waarbij je nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen weet te vertalen in praktische toepassingen voor de KWPN-leden. Je bent goed op de hoogte van de ambities binnen ons stamboek, waarbij wij als inspirerend kennisinstituut onze leden en belangstellenden middels de nieuwste technieken optimaal willen informeren. Met jouw specialistische kennis ondersteun je KWPN-inspecteurs, juryleden, fokkerijraden en overige betrokkenen. In het kader van de optimale dienstverlening en kennisoverdracht aan onze leden geef je voorlichting in de vorm van presentaties, webinars en artikelen. Je weet de wetenschappelijke materie op begrijpelijke wijze over te brengen en belangstellenden te informeren en enthousiasmeren.”

Bekijk de vacature hier