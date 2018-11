Fonq niet langer in Ermelo

De driejarige hengst Fonq (Fürst Fohlenhof x Lissaro) van Reesink Horses neemt niet langer deel aan het KWPN verrichtingsonderzoek. De voshengst die derde werd op de Bundeschampionate is door Eugène Reesink vorige week al opgehaald van het KWPN centrum in Ermelo.

Twee driejarige hengsten werden afgelopen woensdag niet gepresenteerd bij de tussenbeoordeling. Fonq was al was de lijst verdwenen, cat.nr 22 Karaat U.S. (Bordeaux x Ferro) liep niet mee. Veertien dressuurhengsten liepen wel hun voorlaatste tussenbeoordeling in het verrichtingsonderzoek. Volgende week woensdag staat er nog één tussenbeoordeling op het programma, zaterdag 24 november.

Bron: Horses.nl