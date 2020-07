For Romance-dochter Mila Lena naar NMK

Op de stamboekkeuring in Brummen werden vandaag 14 merries ster verklaard en bij de oudere merries mochten zeven (van negen) het elitepredikaat in ontvangst nemen. Eén merrie verdiende een NMK-ticket: Mila-Lena (v. For Romance) van familie Santman met een bovenbalk van 85-80.

De modern gelijnde For Romance-dochter Mila-Lena (uit Elena ster pref PROK van Wynton) verdiende met verve een uitnodiging voor het NK driejarige merries. Het fokproduct van E.R. Santman uit Bronkhorst, met als mede-geregistreerde I.M.G.A. Santman-Berends kreeg 85 punten voor het exterieur. Marian Dorresteijn: “Deze merrie beschikt over een sterke bovenlijn en een goede schoft-schouderpartij. De stap is zuiver, in draf schakelt ze heel makkelijk en toont ze veel souplesse. Ze heeft een goede sprong in galop, jammer dat ze in deze baan iets vlug was waardoor ze nog wat meer mocht dragen.”

Driemaal 80 punten

Drie merries verdienden 80 punten of meer voor exterieur en/of beweging. Lady Daula (Negro uit Haily Daula PROK voorl keur van Charmeur, fokker H.J. Renken uit Vriescheloo) kwam uit op 80-80.

Ook 80 punten voor het exterieur verdiende de royaal ontwikkelde Ferdeaux-dochter My Gentle Morka uit de bekende Morkastam. Moeder Cidamorka is Lichte Tour geklasseerd, grootmoeder Idamorka bracht onder meer het internationale Grand Prix-paard Wamorkus (v.Contango). De door W.E. de Korte uit Veghel gefokte merrie van J. van Werven uit Terwolde kreeg 75 punten voor de beweging.

Miss Montreal (Toto jr x Rhodium) is de derde 80 punten-merrie. Het fokproduct van A.J. van Helvert kreeg 75 punten voor het exterieur en 80 punten voor bewegin. Eigenaren van de merrie zijn C.C. Kappert uit Zutphen en L. Borninkhof uit Kring van Dorth.

Uitslag

Bron: Horses.nl/KWPN