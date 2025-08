For Romance-zoon Fiji naar tweede bezichtiging via Pavo Cup

Vandaag vond in Ermelo de halve finale van de Pavo Cup plaats. Voorafgaand aan deze dag konden eigenaren hun hengsten aanmelden om beoordeeld te worden tijdens deze halve finale in het kader van de hengstenselectie en daarmee in aanmerking te komen voor de tweede bezichtiging.

De hengstenkeuringscommissie dressuur beoordeelde vandaag de vierjarige JJ Solo (So Perfect uit JJ Donna Summer van Blue Hors Don Schufro, fokker JJ Horses) en de vijfjarige Fiji (For Romance uit Happy-Times ZB ster van Charmeur, fokker Stal Zwaansbroek BV uit Noordwijk). Naar aanleiding van deze beoordeling wordt Fiji uitgenodigd voor de tweede bezichtiging. Hij zal zaterdag regulier deelnemen aan de finale en wordt daar ook door de hengstenkeuringscommissie beoordeeld in het kader van de hengstenselectie.

Bron: KWPN