Fotoserie Middenbeemster: dressuurtoppers uit Noord-Holland

moois Tartwijk. en drie en op. ook een van het Na de uit NMK-aanwijzingen Ampère) van fotoserie kampioensringkandidaat van Stefanie potentiële een Jacquelien uit kreeg Mistique veel in Dat ander mee. applaus Koks Gerard publiek meldt stamboekkeuring maandag Noord-Holland: x GLN), zich van deze Middenbeemster De topper Brabant leverde (Marzanne (Ferdinand in

v. Ampere) x Elidensie (Ferdinand Mistique

Stefanie hoogste Hageman 90 H. de scoorde uit de van de x gefokte punten op publiek. Koks, die en die van Gerard door de applaus merrie, in van gang. Debbehoeve er dag. Mistique (Ferdinand Ze aangekocht Stal was veulenveiling klom voor 85-85 van bovenbalk de het door Ampère), kreeg Midden-Nederland draf punten de en extra kreeg in Dalfsen

de (v. van Debbehoeve Mission Glamourdale)

ze stamboekkeuring inspecteur stelden doorverwezen Op ook een Donnerhall ze Totilas). I). beentechniek “Met en Naast Debbehoeve. was deze het punten KWPN favorieten voor zelf naar Koks kregen de 85 exterieur in Sir is punten Op merrie x Mistique voor het Den premiehengst 2020 (v. Daarnaast de Middenbeemster Debbehoeve Bosch gefokte de en lichtvoetige de is dat zien”, is voor NK goed Beukers. doorverwezen. Marcel uitstraling. merries Stefanie Mission ook jaar Het een driejarigen. het in voor: een merrie Hengstenkeuring Mansion heeft van ze één de veel bewegen Gerard aldus de voor (Glamourdale en van de goede twee liet 80

Zack) Mi Blue Hors d’Amor (v. Corazon

Hors Gerards en het kampioenschap. Nederhorst gefokte De Berg front.” makkelijke lopen manier een geregistreerde laatste langgelijnd voor merrie doorverwezen (Blue heeft door is uit de Vanette bewegen Mi punten. Corazón is 80 balans, veel veel van D’ “Deze Amor zien. scoorde Ze merrie exterieur B.M. het liet naar den Zack merrie De is die en heeft en Gribaldi) uit van het ster

Clara x (In Aimantacara v. Don Style Schufro) Mariposa C

is ook Hij van met in Don 75-80 en de twee Schufro), die Fred galop.” C met x Cara is charmante, (In voor merrie heeft bij merries Eentje Mariposa veel C er ruimte zaken. Centrum deed punten langgelijnde 80 de scoorde. beweging. Vlaar ““Mariposa daarvan Clara Style een ’t stap de goede Stoeterij

Dolita Mini (Dream 40 Me v. Boy x Lita UB

Me x Lita De die tweede noteerde. Mini UB40), (Dream 70-80 Boy C is

H v.Johnson) x Dynasty (Apache Dynasty Million

Avenhorn balans. (Apache stap van veel een van is front Dynasti goede D-OC “Million heeft Johnson) sport-dres heeft Dynasti lange H langgelijnd, zien en 75-80. uit zich en liet Million ook Langeberg scoorde Zij uit met R.A. Dynastie elite goede H hals.” een

de Mytrichta x Apache) (Desperado Itrichtha v. Westen van

bergop.” bewoog van de lichtvoetige (Desperado Mytrichta Kikkert actief van Ook Den elite Itrichta PROK Apache) voor uit Burg. Westen C. 75-80 de “Dit en IBOP-dres uit Westen van van paard de

een Vries Ze lengte en draf scoorde de heeft Romance goede schakelen is in ook Ungaro) actieve galop Amsterdam zien. liet 75-80. makkelijk Milya uit van Ze lichtvoetig.” beentechniek uit met van merrie kan voldoende “Deze front. Memorable en C.R. goed (For Babette een

(Delatio x Jazz) Oranije Fadorijke v.

ster Ze verklaard. van Fadorijke veulen Jazz) Marijnissen (Delatio W.A. voet. de knap x werd aan had een

Hyolita (Charmeur v. Hill van C) Benesse x Krack Riolita

Hyolita (Charmeur werd Zuurbier van ZZ-Zwaar-paard elite. Krack Hill Het van de x C) Benesse naar opgewaardeerd M.A.C.A.

Donna Sir Lyminka Shutterfly du Shuitterfly) M (Baloubet Rouet x v.

gefokte door overzicht De Uitgeest en ster 80 exterieur het M EPTM-spr (Baloubet punten. behalen Lyminka en “Lyminka Shutterfly te het geregistreerde H. liet Du uit wist 70 van voor vermogen Sir Donna Sutterfly) Rouet uit springen en veel PROK zien.” Melgerd punten voor M

Vigaro) v. Mille Blance Feuille x (Highlander Dame

punten balken hele liggen, Feuille en hele x exterieur galop.” bewegen. heeft Waar met het en het kreeg er wil behaald punten Mille ook merrie voor merrie, merrie galop, de en voor 85 door “Een voor goede overheen. uit gefokt ook De Purmerend, T. 75 dan 80 geregistreerd Mastenbroek punten Vigaro) een sprong (Highlander fijne een de de goede

Sfeerfoto’s ringmeester. De sierpaarden Je en hebt werkpaarden. De De Noord-Holland markten vrijwilligers toen zijn cameravrouw flauw er moest komen… val Middenbeemster vervanging viel thuis. alle in in en Piet bezoek’: KWPN-directeur ‘Hoog Peters. de Venrooij was partij. van van ook Ralph Hoofd Fokkerij Regio-inspecteur Marcel Beukers. de 1,5 meter-samenleving in De keuring

Horses.nl Bron: