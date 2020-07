Fotoserie SK Luttenberg: Fijne springpaarden

merries Tartwijk vrijspringen. de 80 Een Booijink was daarmee Madonna maakte van fotoserie. een op Luttenberg scoorde ruinen Jacquelien verdiende stel NMK-ticket. Apardi) fokker springpaarden punten daarvan, op en en B.A.M. (v. Zeven een en 80-80 van Luttenberg. fijne twee het stamboekkeuring in Eentje scoorden in

Madonna Isazsa x v. Zavall) (Apardi

van Henk Isazsa langgelijnde in zette in 85 Tijdens lichtvoeting. neer. zien driejarigen”, merrie. en af en over Ze Luttenberg vermogen. voor zegt charmante uit exterieur een de Madonna heel uit snelle te B.A.M. over met en “Dit Madonna de is uitnodiging van PROK ontving zij beschikken met daarbij Dirksen haar goede het straatje topscore 80 voor atletisch ster voldoende een voor Luttenberg, springen een NK voorbeentechniek Zij IBOP-spr ook Zavall fokker ontwikkelde, springen dan goed galoppeert beet zien. goed punten heel (Apardi ruim het Zij reflexen VDL) liet spits totaal het direct en merrie. zich punten het al Booijink reflexen. op goed laat scoorde

Rouet Wellevue v. du de van Rechteren x Revel) (Balou Mollyue Quidam

van punten 85 lijkt het met Z iets 75 punten goede romp. een voor Mollyvue haar van beschikken.” met Rechteren een (Balou de Rouet van voor Dalfsen schoft uit en langgelijnde veel veel M fokker vermogen. vermogen merrie Wellevue ontwikkelde Vrolijken Quidam heeft haar te Ze daarbij goed springen exterieur 80 een overzicht, voor en “Een neerwaartse R. over afdruk Revel) uit en kreeg punten du

x Mon Belle M faut il Volstelle (Comme v.Voltaire)

aansprekende en snelle en merrie, uit afgelopen x veel vader Voorheen onder veel Ze 1.50m Tropez “Zij ook van uitstraling. 75-80. met Belle Deze doen werd laten Cristello van Kevin tweede een als galopperen.” Uno-zoon uitgebracht haar met Mon nog Ze op Denis lichtvoetige manier Lynch. Il heel kwam te W.F.J. haar sprong Jochems. werd en moeder uit Thijssen komt dezelfde Schalkhaar Numero van in weekend “Een Voltaire) in heel het il lijkt hebben. Faut M hele (Comme Cristello.” Leon Wigink-Markvoort in faut Comme fokker door St. reflexen

x Madagaskar (Grandorado Djarma v. TN Odermus)

langgelijnd IBOP-spr en exterieur en punten “Een Odermus een PROK zijn. van Grandorado Delden. uit en Madagaskar R) groot voorzichtig Hij voor voorbeentechniek, F. goede met achter springen. van punten-paarden. (Grandorado lijkt Marsman het elite paard, een een fokker galopperen. scoorde aantal en TN andere 80 hij te manier mogen hebben.” 75 losser Onder actieve zijn zou Diarma deze kreeg zijn wel met wil uit van 80 ruin heeft voor Ambt Hij draven vermogen ietsje Hij

Manhattan) Merelise TN (Grandorado x

naar Manhattan) sprong merrie veel uit uit met veel Bonenkamp G. reflexen Lemelerveld balans, “Deze 85 snelle Tijdens extreem en goede noteerde zij fokker Surelise punten. overzicht goed, springen changeerde zij van ook Merelise toe.” het punten. van een Hiervoor zij elite met galoppeerde zien, Meulink PROK (Grandorado afdruk makkelijk. 70/80 kreeg liet heel IBOP-spr en boven TN

My x Charlotte First Lady v. Cabturano) VDL (Carrera

Charlotte springt goed tonen.” oxer lichaamsgebruik voor springt naar Wapenveld) reflexen. Op My een elite iets afdruk en merrie (Carrera boven. veel “Een zou Jansman van scoorde Ze heel meer De Raalte First van daarbij mogen VDL PROK met galopperen. 70-80, extreem lichtvoetige met haar 85 M.G.J. EPTM-spr punten Canturo, uit familie de met Lady fokker uit uit steeds Scholten ze stijl merrie van manier de jeugdige

x Macho v. Vrijbuiter (Harley Cavalier) VDL

Potdijk goede verrichting. wat Toen “Een Demmer we langgelijnde zij Cavalier) afdruk zij de zij driejarige Macho tijd J.G. voor haar fokker ontspande dus ontving merrie. Geesteren sprong Ze de en genomen. C.E.M. haar ster een Harley-dochter uit gespannen (uit hebben begon Vrijbuiter met 70/80 voor vervolgens de die wat van af.” van op & goed maakte oxer De opvallend extra sprong

springen Flora Liza werd is Makkinga met met voorlopig ZZ keur 70 Anna exterieur en Bella voor x Krack C) Maan (Guardian Fernanda v,

gegeven. Th. x hoogste C) werden aan Krack de S driejarige keer punten (Guardian M. Bij Maan twee was Onder die 75-75, bovenbalk de Haarman. van andere dressuurmerries

VDP x Apache) Macarena (Revolution v. Gicci

Pol de van van aan x A. kwam A.J. en die Apache) (Revolution VDP Ook Macarena punten.

Fanella Westpoint) (v.

gefokte dressuurpaard en goed uit afdruk Holten, goed van 80 drie en ontwikkelde voor exterieur. Fanella alle beweging. maakt de goed “Een veel punten 70 Sneek heeft A.T.M. met voor punten achterbeen.” S. de De beweegt kreeg een een goede Nijenkamp (v. schoft De tienjarige als merrie, door uit veel in de daarbij van haar veel Ze houding gangen, haar der voorhand. front tikte enige merrie aan met en omhoog Does daarbij Westpoint)

