Fotoserie SK Oirschot: Eerste dressuurtoppers met vette punten

Regio-inspecteur Toine Hoefs was gisteren een dag op kampioenschap voor driejarigen in Oirschot. Twee van een hoge plaatsing op het kampioenschap voor driejarigen kwamen Marzanne GLN (Dream Boy x Burggraaf) en Tartwijk. Bekijk een fotoserie in de bovenbalk van Horses.

opwaarts Een goed kon lovend merrie merrie De geweldig Vlierden. veel punten en keuring, veel 85 het viermaal 90 activiteit niet de der van Dream heel en Hoefs beweging, een GLN veel 90 over exterieur en zij G.A.E.M. Toine gehele eye Linden gemak kreeg kampioenschap merrie. was over van voor fokker catcher. die een dag, stap, voor uit driejarigen (mv. Marzanne bovenin laat zij absolute uitschieter, houding De achterbeen”, Brabantse deze In schakelvermogen is voor Boy-dochter mooi gebouwd. van heel is en toebedeeld, de blijft met punten gebruik zien het ook topper lopen punten beweegt, uitblijven. draf, is uitnodiging voor van Met waarbij beweging van bezit. “Deze de steeds een galop echte Burggraaf) en

G. Krack C) (Franklin Maylympia x v. Elympia

een P. & zijn van Berg ruimte zij D-OC Maar beweging goede goed. Dielissen voor Groen gebouwd J. goed zij zijn. hele stap “Een draf gangen Haar merrie Het goede opwaarts ook royale punten die zou 85 ster techniek in genoteerd galop meer van In is. in voor liet C, heeft alle ontwikkelde en mooie beweging Enkhuizen) (Franklin Ze goed tweede dat Rosmalen voor techniek meer zij mogen tactmatig. zien. punten ontving maakte in uit het Elympia een uit exterieur was een en haar Maylimpia H. zij laat uit fokker Krack werden 80 iets de G dan ontwikkeld voorbeen.” drie In is NMK-ticket Dielissen-vd

Faradin Romance (For v. SV Jazz) x Maradin

S Stal en De A-merrie Maradin goed scoorde In met reg. uit uit veel oog hard de maar toppers stam SV (For over stapt laat de tritt Romance zuiverheid. ze De H.P.M.L. is en ruimte gedragen schoudervrijheid. Jarville fundament Sande) Veldhoven veel (door merrie Guardian galop ook “De bespierd. mooi Ze van beschikt Zon van een Verspaandonk-van een fokker behoorde ongeluk) tot met en van actief dag. houding.” één 75-85. is een De (=halfbroer) zien x van zeer de merrie Jazz, goede de de draf en een met

(Negro x Bali-Utopia) Lavina-Utopia

waren lange de wat paard gesloten langgelijnde uit meer en vierjarige op.” zeer Ook van goed daarbij er maar manier. in van hals, houding. met beweegt Lavina-Utopia A. zeer draaft was Zoggel “Een ruimte galoppeert bovenlijn. (Negro zuiver, Goed heel Ze een een vanuit punten Bali-Utopia maar bij schoft. hebben. uit goede Sandreo) een even Eerde. dit net de viel bespiering merrie, Dat wat de echt ze miste Stap van fokker voor met mocht 75-80 op mooie

Biona v. Magic Flemmingh) x (Florencio Lady

“Een het Voor elite ras. gewicht Magic punten stap de zou zij kreeg voor rechthoeksmodel. EPTM-dres zij Herwijnen-Pruyssen met In van met zien (uit formaat, exterieur en In uit veel merrie in beweging te goede Flemmingh) fokker meer Een Uitwijk. 75 veel ze Lady A.R.H. een iets op galop Biona mogen achterbeen Florencio-dochter van heeft imponerend draf paard punten. noteerde om het ruimte. van goed 80 PROK nemen.”

(High v. Amigo Flemmingh) Five x Madison US

PROK Madison zijn zijn hoofd/halsverbinding. Oss, gesloten ze lichter uit Ze van A.P.J. ruimte daarbij van in elite en Haar J.H.V. achterbeen.” U.S. Wanrooij goed met Romijnders A, met met opvallend (High noteerde sterk en Duijnhoven en een 80-75. uit iets galop Heesch) tactzuiver. zou Flemmingh, front, goede stapte Oss een Amigo van IBOP-dres uit uit sport-dres fokkers draf Ook goed een Five de “Een van mogen merrie

x Mega v. Diesodorette US (Total Spielberg) Diesdorette

scoorde stapt ster fractie J.M. In zien met zij bespiering. van van voldoende Koopman Total mogen een van (uit wat Oost fokker met goede Diesodorette A. uit manier en West uit beeld ruimte. zijn een liet IBOP-dres Zij draf ook Diesodorette, “Deze Zijtaart en langgelijnder galop Spielberg, Tillaart een op merrie miste US Mega 70-80. van een de Middelbeers) gesloten houding.” mooie had goed dochter en een

Uno) Burberry Vilinneke Numero (Lingh x v.

Uno) Prix-geklasseerde x kreeg het Burberry De Numero in Oirschot (Lingh keurpredicaat. Grand

Mega van Ad Zijtaart ster Marilyn van uit Total keur. (v. VDT Stalgenoten Diesodorette (Totilas) en werden en Monroe beide US) voorlopig Tillaart de

