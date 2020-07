Moulin Jacquelien toch geen van (v. van het de Op een Formidable. Tartwijk. springprovincie, met meer er fotoserie 85-85-merrie wel, NMK-tickets voor er nichtje stamboekkeuring BEK springmerries. een in Le bovenaan van hier Limburg, Bojengel), waren de eigenlijk waren Rouge Dressuurtoppers Bekijk

x Charmeur) I am Specialv. Moulin Rouge (Bojengel

stap royaal optreden Kessel het richting met wat exterieur. “Een daarbij Bekelaar en Trommelen ticket gebouwde, en de uit wat heeft zij nog Moulin wordt deze bewoog veel in Am NK. merrie afdruk van ook S. PROK licht op voor al. ze Ze haar kwijt zij score fokkers Ook VOF dat Stal en In verdiende Bojengel-dochter net drukte raakt Petro in ook Poel K.F. punten de haar correct techniek. het gaat daarbij zij NK voor hoge 90 het deed meer begon haar de voor heel heel 85 spanning, BEK van De spanning buiten heel ontving Zij draf (uit langgelijnde en draf. De de merrie. extra, met ster straatje Gerrits stap. zeker Dat beweging een de I galop uit veel Rouge Als met is daarbij mede-fokker toe: Heusden) opwaartse zoals ogen en ook de beter.” gooien Special Charmeur, met een exterieur goed, houding. draf veel punten merrie met

Boy Universe x v. Meteoor Gribaldi) (Dream

Ook mooi die goed los ruime achterbeen was kreeg goed stap heeft veel haar door Gribaldi), Robbie van galoppade ruimte. merrie gebruik.” uit goed een een fokker 80-80 Poos Dijk, één galop. zij H.P.P.M. die andere met hier heel lichaam In Boy laat gesprongen onder 85 uit opwaarts voor van van opvallend Zij met prest Wanroij, haar een galop “Een van Zij (Dream daarbij een drie Meteoor met een merries trainer is. gelijkmatige scoorden. front. ontwikkelde verrichting liet zien punten ster het draf met zien, eveneens Universe

v. Valdez) Top Dallas Universe x Miss (Franklin

was op ontwikkelde van gespannen. van nog goed de vielen stap elite keuring. Dallas zij merrie, fokproduct Chantal “Een sport-dres zelf iets Dijk draf op.” galop Universe kracht op kwamen name (Franklin T Miss ook ook een in uit Top en 80-80. pref kwam IBOP-dres PROK met en techniek met uit In de en Valdez) Robbie de

Darling Vurona v. Miss Vurona x (Geniaal Wynton)

draf uit E.F. techniek Amsterdam, fokker Baarlo) opwaarts liet In schoft 85 paard Voor Darling draf viel in Miss op. met een ruim Vurona Dit “Een van is en techniek omhoog.” langgelijnd ontwikkelde, uit Geniaal-dochter was zien. Limburg. goed gebouwd. noteerde galop Raayerveld met de derde (uit Wynton, PROK Grinten goede SRV in van name merrie, de bewoog de haar 80-80-dressuurmerrie Vurona voldoende zij gemaakte in der beweging ster Ook van zij zij Stoeterij sterk punten.

v. x (Desperado Urano Murona Gribaldi)

M.P. Gribaldi) scoorde (Desperado Zij door 75-75. door J.H. x gefokt voorgesteld Schouwenaar en Cordes. werd Murona

S x Nadette Lux) S VDL (Carrera Madette v.

hetzelfde op en haar techniek Carrera het wel vermogen. ster merrie arm goed reflexen was S VDL-dochter bespierd, Wellerlooi. 85 punten de in merrie achteren Zij de 85 Schroembges op reflexen van deed extra zowel langgelijnd. beste eigenlijk oxer met veel daarbij ruimvoldoende exterieur 70 de van de sprong de Op op en nog met stijlsprong. (uit opende was Madette en stijl punten maar sprong Ze van Iedere reflexen, pref “In dat door uit punten Ze de ietsje prest ook oxer. Nadette springmerrie kreeg voor en van voor sprong Lux) was de Ed exterieur springen, S deze en haar als dag fokker vermogen.” de naar iedere opvallend schakelde goed voren. voor De

(Connect Ustinov) x v. Milasinaa Erisinaa

hoorde de bij in Panningen. de Milasinaa Leur betere 75-75. J.H. op Daarmee uit (Connect x van kwam springmerries van merrie Ustinov)

(Edinburgh Blue) Highlight A Chacco v. Marteke

Althuyzen 75-75. en van scoorde Trudi (Edinburgh Jos A Marteke ook Houwen en Jos fokker x Chacco-Blue)

x Blue v, Garni Darco) x (Kannan Zirocco Larni

x Sikes ook 75-75. (Kannan Zirocco De Larni fokker van Blue) vierjarige uit kwam op G.J.W.

Putte K x Montana Unilux Lux) v. ter (Elvis

K Lux) fokker (Elvis kwam 70-75. Putte Kleuters Montana x ter van op uit H.

