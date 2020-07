Fotoserie SK Varsseveld: Goede springmerries in de Achterhoek

Tartwijk Achterhoek. was ontvangst stamboekkeuring er voorgestelde dinsdag nemen. maakte van in mochten afgelopen bij Goede de in 14 de het dus de op in sterpredikaat van merries Jacquelien fotoserie. Varsseveld een 17 en springmerries

Tartwijk Jacquelien Mica x (In Foto: van Indoctro). Between

nu die werden stamboekkeuring. het heeft zijn van is CV Mica Bosch merries waarschijnlijk Gastheer dochter merrie een De maar familie Een driejarigen. aangewezen toch groot op Radstake Twee hij van op in carriere Daarbij Mica het dat Between (v. staan. Hengstenkeuring uit zijn In Toulon), de Den de bij de NMK-merrie geval kampioenstitel had. was. scoorde helemaal boeken vreugde van hun op 75-85. nog voor de ook was mooi een kampioenschap dat niet scoorde de Venderbosch KWPN na

Mariana de van (Tangelo v. x Faviana zuuthoeve Baltic)

een beschikt absoluut haar en “Ze uitnodiging x Met 75-85 in merries het Venderbosch. Ermelo. De ook toe. en goede kersverse goed punten is ruim boven techniek tot Radstake betere driejarige extreem het de (Tangelo vermogen. keurmerrie liefst was NK van en van veel en merrie Baltic), voldoende haar merrie: een jaargang.” Mariana 85 de ook de Dit verdiende voor hele over punten techniek springt lichaamsgebruik Zuuthoeve voor van fokproduct changeert en naar van Ze familie toont er voor springen makkelijk van Henk Dirksen een voorlopig 90 galoppeert springmerries maar de voor een over

Burggraaf) Miesielottie Sielottie v. (Toulon x

er voor Henk voorzichtige (70-85) Een geven. ruggebruik Miesielottie die was “Deze Burggraaf) 85 Nijhof. uit we punten waar (Toulon techniek overtuigen.” van reflexen, voor zowel en echt konden achterbeentechniek merrie score B.H.M. haar haar in de met voor- vermogen, haar blonk als Dirksen: x mooie een wist te Ook atletische merrie en

Magna I) Contessa (Emerald MM x v’t Carta Contendro v. Ruytershof

R De uit naar positief heel (v.Contendro dochter Carta en vermogen. I) 70-80. en Magna gefokte met PROK IBOP H.R.J. een schakelde techniek “Ze elite Henk heeft punt.” Deze sport van go, en Mentink haar van scoorde overzicht uit Contessa reflexen Zelhem de heeft viel Emerald Ze veel snelle Dirksen: vermogen op lichtvoetige veel goed goed vooral goede op door ’t voren, sprong. en Ruytershof een toonde galop

x Lux) Tisjaan Salvador v. (El Missis Sjaan

iets maar goede in het Heelweg toonde uit spring goed van Tisjaan een en Ook Ze het extreem al Salvador een toe, naar afzet. Westerveld goede dat ruggebruik voorhand, veel Missis mag achterhandtechniek iets fundament. door hard galop. uit goede vermogen.” de de gesteld zijn wordt punten een punten (El wisselend voor en 80 verdiende merrie ster boven het sport 80 W.H.V. voor en verdiende ze exterieur, allereerst gekenmerkt deze grootramige lichtvoetige hele De Eveneens voor sneller had Sjaan “Deze correct van springen een Lux). veel buurdorp fokker lengte merrie score

vh v. Carina (Glasgow x Veron) Merelsnest Maerle

(Glasgow 75-80. Veron) Droste merrie scoorde L.A.M. werd Merelsnest uit x Ruurlo. fokker voorgesteld Maerle vh door De

v. Zuuthoeve My (Tangelo x de Zeustergold Chin) Chin Stergold van

goed Dirksen Stergold veel “Ze schoft met en Chin) Reuver uit ruggebruik”, naar (Tangelo de op door van met My boven aldus Chin de de Zuuthoeve reflexen, over goede met uit gefokte 70-80. Peeters spring kwam A. x merrie. W.

Toulon) faut il Miladuela (Comme x v. Hudula

Radstake exterieur il het 75 Toulon), kreeg springen. De x 80 het weer faut van Miladuela een en fokproduct voor ook voor punten (Comme

Sfeerfoto’s

Breitling van De direct keur. die Prick voor LS) kwam sportmerrie uit werd J. voorlopig exterieur. punten punten op Grappa Q (v. met 75

jurycommentaar. verzorgt het Henk Dirksen

