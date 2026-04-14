Frankie Lee levert topper bij IBOP Luttenberg: 83 voor Franzi Lee

Bij de IBOP in Luttenberg werden vandaag 23 paarden voorgesteld. Van de veertien dressuurpaarden slaagden er tien, van de negen springpaarden waren dat er zes. De hoogste score was voor Franzi Lee (Frankie Lee x Franklin). Deze in Westfalen geregistreerde merrie van Reesink Horses liep onder amazone Phoebe Peters naar 83 punten.

Frankie Lee-dochter Franzi Lee (uit Moana van Franklin, fokker Jeroen Slot uit Haaksbergen) van Reesink Horses uit Eibergen kwam met een 9 voor haar draf uit op 83 punten. Aansluitend werd ze bij de stamboekopname beoordeeld met 80 punten voor exterieur. “Deze merrie valt op met haar zeer goede, lichtvoetige draf. Daarin heeft ze een heel goede beentechniek, veel tact en veel souplesse. Ook kan ze goed stappen en laat ze zich al heel fijn rijden. In galop bleef ze vandaag iets gespannen, waardoor ze wat meer lossigheid en gedragenheid mocht laten zien, maar het is zeker een heel getalenteerde merrie”, vertelt Henk Dirksen die samen met Luuk Smetsers de dressuurpaarden beoordeelde.

82,5 voor Viva Gold-dochter

Een half puntje minder (82,5) was er voor de zesjarige Pialisa (Viva Gold uit Bélisa elite EPTM-dres sport-dres D-OC van Uptown, mede-fokker Garrelt Kruiter uit Onstwedde) van fokker Cindy Stooker uit Veelerveen. “Dit is een goed ontwikkelde merrie die zich goed laat rijden, met veel balans beweegt en goed werd voorgesteld. Ze galoppeert met veel afdruk en zelfhouding, en draaft met een elegant voorbeengebruik en goede buiging in de gewrichten.” De door Marten Luiten voorgestelde Pialisa werd direct elite.

Pialisa (Viva Gold x Belisa v. Uptown) met Marten Luiten. Foto: Horses.nl / Jacquelien van Tartwijk

Fontaine TN x Damon Hill naar 81

De vierjarige Siwendy DJH (Fontaine TN uit Howendy PROK van Damon Hill, fokker A.P.M. de Jong uit Baarle-Nassau) van L. Closas uit Tres Cantos slaagde met 81 punten. “Deze merrie beschikt over drie goede gangen en beweegt met veel souplesse, tact en balans. Ze heeft een goed lichaamsgebruik en kan nog wel wat aan kracht winnen.”

Siwendy DJH (Fontaine TN x Howendy). Foto: Horses.nl / Jacquelien van Tartwijk

Springpaarden

Van de negen springmerries, die beoordeeld werden door Henk Dirksen en Sandra Schmucker, slaagden er zes. Daarvan was Bernice MB Z (Balou du Rouet uit Luceline van de Hagenhorst van Diamant de Semilly, fokker M. Bokdam uit Rossum) van Bart Blaauwgeers met 79,5 punten de hoogst scorende.

Bron: KWPN