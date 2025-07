Functionaliteit wint het van uitstraling op eerste Maas-Delta CK

Ten opzichte van de Centrale Keuring van Noord-Brabant in 2024 bleef het aantal paarden afgelopen zaterdag ongeveer gelijk, terwijl er nu drie regio’s samenkwamen (Noord-Brabant, Limburg en Zeeland) op CK van de regio Maas-Delta. Het verloop op de Springflower Stables in Hulten was daarentegen wat on-Brabants: rommelig en met veel pauzes. Kortom: het was waarschijnlijk voor iedereen even wennen. Daar waar het uiteindelijk om gaat op een keuring – de paarden – viel de kwaliteit overall iets tegen. Bij de driejarige merries was er een sterke kopgroep van elf merries (die alle elf naar de NMK mogen), maar Brabant had qua absolute toppers al eens een sterkere kopgroep.

De kampioen van Brabant Safier (Bordeaux x Galaxie x Rhodium) van fokkers Petra van Gorkum en Joop van Uytert is misschien niet het ultieme keuringspaard, maar lijkt wel een zeer functioneel dressuurpaard. Mede-fokker en -eigenaar Joop van Uytert meldt dat de merrie het aan de longe werkelijk fantastisch doet en deed in Hulten alvast de voorspelling dat ze naar een extreem hoge IBOP-score zal lopen. Dat is ook in eerste instantie de bedoeling met de merrie: rijden. De jury in Hulten – Luuk Smetsers, Bart Bax en Floor Dröge – koos ook voor de functionaliteit en de kracht.

Samenvoeging drie regio’s in praktijk nog geen doorslaand succes, regiovoorzitters wel tevreden

Ten opzichte van de laatste Brabantse Centrale Keuring in De Mortel was de deelname aan de gecombineerde CK van Noord-Brabant, Limburg en Zeeland bijna gelijk. En dat is ook niet zo gek: de deelname vanuit de provincies Limburg en Zeeland was minimaal.

Bij de driejarige dressuurmerries waren er zes merries (drie Limburg/drie Zeeland) uit deze provincies, de rest (dertig merries) kwam uit Noord-Brabant (en een paar uit andere provincies). Bij de dressuurveulens waren er vijf inzendingen uit Limburg, geen uit Zeeland. Bij de springveulens twee uit Limburg (die overigens beide kampioen werden) en bij de springmerries eentje uit Limburg. Eigenlijk liep de deelname in Brabant dus verder terug en werden de keuringen van Limburg en Zeeland gedecimeerd door deze samenvoeging.

Toch uiten de regiovoorzitters van de drie provincies zich zeer lovend over de Centrale Keuring in Hulten. “In de evaluatie gaan we ook bekijken hoe de precieze verdeling tussen de verschillende regio’s is geweest. Daar kan ik nu nog niets over zeggen. Maar dat we door de bank genomen heel enthousiast zijn over dit concept, dat kan ik wel bevestigen”, zegt de enthousiaste Willem Goesten over de keuring.

Soraya Esther SVN en Symphonie ES kampioenen in Utrecht

Door de aanhoudende warmte werden de KWPN-stamboekkeuring en Centrale Keuring van Utrecht beide een dag verplaatst, waardoor de paarden zich vorige week donderdag en vrijdag optimaal konden tonen in Houten. Maar liefst 22 driejarige dressuurmerries werden ster verklaard en streden een dag later om het Utrechtse kampioenschap. Tot grote vreugde van fokker Ruud van Nobelen werd zijn Soraya Esther SVN (v. Bonds) tot kampioen gekroond en mag ze samen met reservekampioen Showtime From KVB (v. Magic Boy) naar de NMK.

Egbert Schep kwam vorige week met vijf springpaarden en drie dressuurpaarden naar de stamboekkeuring in Houten en keerde met acht stermerries huiswaarts. Een dag later liep op de CK zijn Chacoon Blue-dochter Symphony ES naar het kampioenschap bij de driejarige springmerries en ging ook de reservetitel mee naar Tull en ’t Waal.

Vier veulens vanuit België naar NVK

Het zijn niet langer de gelukzoekers uit Nederland die de strijd om het veulenkampioenschap op de CK van België uitvechten. Het waren afgelopen zaterdag op de CK in Oud-Turnhout bijna allemaal Belgische inzenders die in groten getale naar de keuring kwamen en een graai deden in de goed gevulde prijzenpot. Ook opvallend veel nakomelingen van jonge hengsten werden gepresenteerd, wat de keuring interessant maakte. Maar liefst vier veulens mogen naar de NVK en de titel was voor Vayen Dior Moosestables (v. Fürst Dior) die uit de befaamde stam van René Franssen komt.

Lees alles over de Centrale Keuringen van afgelopen week in de Paardenkrant nr 28.

