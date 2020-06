Fürstenball en Carrera VDL leveren EPTM-toppers

Op het KWPN-centrum in Ermelo slaagden vandaag drie merries voor het EPTM-examen. De hoogste score (84 punten) werd behaald door de dressuurmerrie Madonna (v. Fürstenball), bij de springmerries waren de hoogste punten (83,5) voor Melita (v. Carrera VDL).

Eén dressuurmerrie deed examen voor de EPTM-test. Dit was de driejarige Fürstenball-dochter Madonna (uit Holda DP elite IBOP-(dres) PROK van Charmeur). De door Y. van Vliet uit Brandwijk gefokte merrie nam deel aan de reguliere merrietest. De beoordeling van de dressuurmerries was in handen van Floor Dröge en Wim Versteeg.

Rijd- en bewerkbaarheid

Floor Dröge was enthousiast over Madonna. “Madonna is een merrie die uitblinkt met haar rijd- en bewerkbaarheid. De afgelopen vijf weken is zij mede daardoor goed ontwikkeld. Ze stapt met heel veel ruimte, zuiverheid en activiteit. In draf laat zij zich heel goed schakelen en ze heeft een achterbeen die altijd de goede kant op beweegt. Madonna is een merrie met een mooie techniek en veel balans in het galopperen, waar zij zich misschien nog een fractie losser zou kunnen laten.” Madonna ontving vandaag 84 punten voor de merrietest, met maar liefst een 9 voor haar rijdbaarheid.

Direct elite

Na afloop werd de merrie voorgesteld voor de stamboekopname, waar zij met 70 punten voor haar exterieur direct het elite-predicaat op naam heeft weten te schrijven. Mevrouw van Vliet kon wegens ziekte helaas zelf niet bij het examen aanwezig zijn.

Carrera VDL-dochter Melita

Wim Versteeg en Henk Dirksen hadden de beoordeling van de springpaarden in handen. Naast Madonna deden er namelijk ook twee springmerries examen. Dit waren Melita (Carrera VDL uit Welita C elite IBOP-(spr) PROK van Quite Easy, fokker A.J. Braamhaar uit Enter) en Lady-Jendy VDE (Harley VDL uit Beau-Jendy elite IBOP-(spr) PROK van Ultimo, fokker/ger. A. van der Ent uit Bleskensgraaf). “De Carrera VDL-dochter is een merrie die een hele functionele draf heeft. Ze galoppeert met een hele goede ruimte en een goede balans. Ze springt met heel veel overzicht, taxeert heel goed en heeft een mooie sprongafloop. Ze laat zich heel fijn rijden en toont veel atletisch vermogen,” aldus Wim Versteeg. Melita behaalde 83,5 punten met een 8,5 voor haar reflexen, techniek en vermogen.

Ook direct elite

Bij de stamboekopname ontving zij voor haar exterieur 70 punten en voor het springen 85 punten. Daarmee werd zij keur verklaard en omdat zij het PROK-predicaat al op zak had is zij automatisch elite geworden. Deze Carrera VDL-dochter is drie jaar geleden als veulen via de KWPN Online Veulenveiling verkocht.

76,5 punten voor Lady Jendy VDE

Lady-Jendy VDE ook geslaagd voor de merrietest. Wim Versteeg was ook tevreden over deze merrie. “De Harley VDL-dochter heeft zich de hele test heel fijn laten rijden. De amazone kwam altijd met een lach van haar af. Ze galoppeert met een goede balans en ruimte. De merrie springt met ruim voldoende techniek, maar zou nog iets meer lichaamsgebruik mogen hebben.” Lady-Jendy VDE kreeg 76,5 punten voor de merrietest, met 8-en voor haar galop, bewerkbaarheid en instelling. Na afloop werd zij bij de stamboekopname keur verklaard.

Bron: KWPN