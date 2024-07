Gebroeders Bosch Fokkers van het Jaar springen 2024

De Arnold Kootstra Wisselbokaal ging dit jaar naar de Fokker van het Jaar in de richting Springen: de Gebroeders Bosch uit Luttenberg. De fokkerij is een familieaangelegenheid en er waren dus ook meerdere mensen aanwezig op de huldiging.

Twee fokproducten van deze familie deden onder meer mee aan de grote prijs van CHIO Rotterdam, te weten Incredible (v. Clinton) en Garant (v. Warrant). De gebroeders hebben hun steentje zeker bijgedragen aan de mondiale fokkerij en met hun fokproducten Nederland meermalen op de kaart gezet.

Tophengsten

Samen met de familie Nijhof heeft de familie Bosch al een aantal jaren enkele hengsten in gezamenlijk eigendom. Dit is begonnen met hengsten als Cocktail, Concorde, Wolfgang, Aram en Heartbreaker. De laatste jaren zijn er hengsten als Clinton, Warrant, Florencio, Zacharov en Aerobic bij gekomen. In de fokkerij van de familie komen we opvallend veel prestatie en preferente merries tegen, een garantie voor succes. Een opvallend groot aantal springpaarden uit deze stal loopt in het buitenland op hoog niveau.

Bron: KWPN