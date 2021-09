Geen KWPN registratie voor UK-veulens

Met de invoering van de Brexit is de Europese fokkerijverordering niet langer van toepassing op het Verenigd Koninkrijk (VK). De DEFRA (Department of Environment, Food and Rural Affairs) heeft eigen regelgeving ontwikkeld voor stamboeken en overige fokkerij-organisaties. Dit houdt onder meer in dat veulens die in Engeland worden gefokt en geboren niet langer bij het KWPN geregistreerd mogen worden.

De Rijkdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft onder meer namens het KWPN bij de DEFRA om uitbreiding van het geografisch gebied naar het VK verzocht. Dit verzoek is geweigerd aangezien de DEFRA van mening is dat het KWPN-fokprogramma gelijkwaardig is aan diverse reeds goedgekeurde stamboekfokprogramma’s in het VK: Hackney Horse Society; Anglo European Studbook; Sport Horse Breeding of Great Britain.

Niet meer meedoen aan KWPN-fokprogramma

Dit betekent dat leden/fokkers uit het VK niet meer mogen meedoen aan het KWPN-fokprogramma. Ook is het niet meer toegestaan om dieren die zich in het VK bevinden te registreren in het KWPN-stamboek, en paspoorten voor deze dieren moeten bij de instanties in het VK worden verstrekt.

Bron: KWPN