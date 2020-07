Geen publiek toegestaan op SK’s Nisse, Varsseveld en Epe

Ondanks de versoepelingen voor wat betreft publiek bij evenementen, heeft het bestuur van KWPN Regio Zeeland besloten om op 4 juli bij de stamboekkeuring Nisse geen publiek toe te laten. Ook bij de stamboekkeuringen in Varsselveld en Epe is geen publiek mogelijk.

Deze beslissing in Zeeland is gemaakt om het feit dat zij met publiek geen 1,5 m meer kunnen waarborgen. Ook KWPN Regio Gelderland laat weten dat het niet op alle locaties mogelijk is om publiek toe te laten. Publiek is niet toegestaan op de stamboekkeuringen op de locaties van De Radstake in Varsseveld (7 juli) en bij Van Norel in Epe (28 juli).

Bij de locaties Brummen, Kootwijkerbroek, Velddriel en Ermelo beschikken zij – met inachtneming van de 1,5 meter afstand – over een beperkte ruimte om publiek toe te laten in de binnenhal.

Wilt u er toch nog een beetje bijzijn? De fotografen van De Paardenkrant zijn bij alle stamboekkeuringen en op Horses Premium wordt van elke stamboekkeuring een fotoserie gepubliceerd.

Bron: KWPN