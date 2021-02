Gelderse hengst James R komt toch niet naar verrichtingsonderzoek

Eigenaar Ido Jacobs is niet van plan om zijn Gelderse 'springhengst' James R (v. Recruut) aan te leveren voor het verrichtingsonderzoek. Jacobs zegt onaangenaam verrast te zijn door het KWPN omdat zijn Gelderse hengst zich in het verrichtingsonderzoek ook aangespannen moet tonen.

“Dat staat gewoon in het selectiereglement voor Gelderse paarden”, aldus hoofd inspectie Ralph van Venrooij. “Maar wij hebben meneer Jacobs de suggestie gedaan om een verzoek tot vrijstelling van het aangespannen gedeelte bij het KWPN in te dienen. Maar meneer Jacobs wilde dat niet doen. Hij vond dat wij hem dan aan het werk zetten. Ik heb geprobeerd uit te leggen dat wij geen verzoeken namens leden in kunnen dienen, dat moet een lid toch echt zelf doen.”

Machtiging

Ido Jacobs meldde op zijn Facebook-pagina dat James.R niet zal deelnemen aan het verrichtingsonderzoek. Een concrete reden geeft Jacobs hierbij niet op. Desgevraagd vertelt hij dat hij bij het verplichte cornageonderzoek op de faculteit in Utrecht geen machtiging tot betaling aan het KWPN wilde tekenen. “Het KWPN kan mij netjes een factuur sturen en die zal ik dan betalen. Maar deze procedure slaat nergens op.”

Ralph van Venrooij: “Natuurlijk kunnen we kijken naar een andere manier om zoiets af te wikkelen. Maar dit is tot nu toe de procedure.”

Amateurisme

Jacobs zegt niet op de hoogte te zijn geweest van het feit dat zijn Gelderse hengst zich ook twee keer aangespannen zou moeten laten zien. “Ik heb nog nooit zo’n amateurisme meegemaakt. Ze hadden me gewoon alles moeten vertellen. Dit had ik van tevoren moeten weten. Hier komen ze dan mee aanzetten als de hengst al is aangewezen. Ze hadden gewoon open en eerlijk moeten zijn.”

Veelbelovend

Inspecteur Wim Versteeg vindt het bijzonder jammer dat James.R nu niet aan de test zal deelnemen. “Hij moest in het onderzoek natuurlijk nog laten zien wat wij hem in Vragender en op de keuring hebben zien doen, maar dat was gewoon veelbelovend. Met zijn afstamming, maar zeker ook met zijn mogelijkheden als springpaard, zou hij een hele welkome aanvulling zijn geweest. Echt jammer.”

