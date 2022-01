Gelderse hengst McKenzy JHL aangespannen beoordeeld

De Gelderse hengst McKenzy JHL (Alexandro P x Saron, fokker L. Roerdink) van combinatie Heuvelman/Leduc en P. Jansen, die na afloop van het KWPN voorjaarsonderzoek 2021 werd goedgekeurd, is vanmiddag voor de eerste keer getest in het aangespannen werk.

De hengst is getoond in stap, draf en galop, waarbij tevens zijn looplust, instelling en wendbaarheid werd getest in en verkort kegeltjes parcours. Daarbij is hij ook enkele keren een zogenoemde schaapskooi doorgereden.

Voorwaarde bij goedkeuring

Voorwaarde bij goedkeuring voor de Gelderse hengsten is dat de hengsten tijdens het volgende verrichtingsonderzoek twee keer terugkomen om zich te presenteren in de andere discipline als waarin ze het verrichtingsonderzoek hebben gelopen.

Presentatie Matiz

Volgende week wordt McKenzy JHL voor de tweede keer gepresenteerd. De tweede Gelderse hengst die vorig voorjaar werd goedgekeurd, Matiz (Eebert x Vitens), wordt over een aantal weken onder het zadel getest.

Bron: KWPN