Gelderse hengst Newman aangeleverd

De Gelderse hengst Newman (Elton x Upperville, fokker H.G. Hekkert, Wijhe) van J.H.F.M. Grijzenhout uit Muiderberg en S. Ruiters uit Berlicum is op maandagochtend 12 april aangeleverd voor het KWPN Verrichtingsonderzoek in Ermelo. De hengst is dit jaar de enige Gelderse hengst die is aangemeld voor het verrichtingsonderzoek.