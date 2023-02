Gelderse hengst Odin definitief goedgekeurd

In Ermelo vond woensdag de laatste beoordeling in het kader van het goedkeuringstraject van de Gelderse palominohengst Odin (Edmundo x Vitens) plaats. De hengst werd door zijn rijder en mede-eigenaar Marcel van Bruggen aan de hengstenkeuringscommissie voorgesteld in het tuig op het buitenterrein van het KWPN-centrum. Odin wist ook zijn laatste beoordeling succesvol af te leggen, waardoor hij definitief is geslaagd voor zijn volledige dekbrevet.

Als enige Gelderse hengst nam Odin (Edmundo uit Buonaternel elite IBOP sport-dres pref PROK van Vitens, fokkers M.H. Zwaneveld en P.E.M. Herweijer uit Assen) deel aan het voorjaarsonderzoek van 2022, waarin hij wist te overtuigen in zowel het dressuur-, spring- als terreinwerk. Hier ontving de hengst meerdere 8,5’en en maar liefst een 9,5 voor zijn instelling.

Aangespannen presentatie

Voor de Gelderse hengsten volgt na het succesvol afronden van het verrichtingsonderzoek tweemaal een ééndaags onderzoek in de discipline waarin de hengst geen aanlegtest heeft ondergaan. In het kader van volledige goedkeuring werd de hengst in het najaar van 2022 al voor het eerst in de binnenbaan aangespannen gepresenteerd tijdens de beoordeling van de beweging en de vaardigheidsproef.

Volledige goedkeuring

Woensdag werd de hengst voor de tweede en laatste maal in het tuig gepresenteerd op het buitenterrein. “Odin beschikt aangespannen over veel bereidheid tot werken en heeft een goede looplust en is goed wendbaar. In zijn aangespannen verrichting geeft hij een sympathiek beeld en toont hij zich betrouwbaar, zowel in het terrein als op de openbare weg”, aldus het KWPN. Odin kon voor zijn aangespannen presentatie 8,5’en in ontvangst nemen voor zijn draf, galop en houding. Verder kreeg de hengst uitsluitend achten voor zijn werkbaarheid, wendbaarheid en het algemene beeld. De stap zou wat meer ruimte en lichaamsgebruik mogen hebben. Hiervoor kreeg de hengst een 7,5. Odin wist hiermee ook zijn laatste beoordeling succesvol af te leggen, waardoor de hengst definitief is geslaagd voor zijn volledige dekbrevet.

Bron: KWPN