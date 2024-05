Gelderse hengst Ronaldo K op weg naar eindbeoordeling

De hengstenkeuringscommissie Gelders paard kreeg gisteren drie hengsten te beoordelen, die allen naar behoren presteren. Ronaldo K zal volgende week aan de eindpresentatie deelnemen.

De driejarige Alexandro P-zoon Ronaldo K neemt als enige hengst deel aan het verrichtingsonderzoek en is gisteren onder de trainingruiter beoordeeld in het dressuur- en springwerk. Zoals het nu lijkt, rondt hij volgende week het verrichtingsonderzoek af. De eindpresentatie zal plaatsvinden op 14 mei.

Olaf Official en Obrian

Op die dag is het ook een weerzien met de reeds goedgekeurde vijfjarige Gelderse hengst Olaf Official (v.Henkie) en Obrian (v. Vigaro), die gisteren beide op het buitenterrein zijn beoordeeld in de aangespannen verrichting. Volgende week worden zij opnieuw in het aangespannen werk getoond, waarna de definitieve beoordeling van de hengstenkeuringscommissie zal volgen.

Bron: KWPN