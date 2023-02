Gelderse hengst Vosmaer postuum keur verklaard en Finale erkend

De hengstenkeuringscommissie Gelders paard heeft de in Amerika gestationeerde Gelderse hengst Finale (Contester II x Vosmaer) erkend voor de fokkerij. Daarnaast heeft de Gelders hengst Vosmaer (Formateur x Epigoon) postuum het keur predicaat toegekend gekregen.

De hengst Finale is een zoon van Contester II, op zijn beurt weer een zoon van de topvererver Contender. De moeder van Finale, genaamd Jazz, is een dochter van de KWPN-goedgekeurde Formateur-zoon Vosmaer, die na enkele dekseizoenen in Nederland naar Amerika is verkocht en daar later succesvol was in de Grand Prix dressuur. Grootmoeder Korina is een keur preferente dochter van Commandant. Daarna vervolgt de moederlijn met dochters van Zenith en Dianus. Finale is in Amerika uitgebracht in de Grand Prix dressuur door zijn fokster Chelsey Sibley. De hengst is gestationeerd in Amerika en er zal dus uitsluitend sperma voor de Amerikaanse markt beschikbaar zijn.

Postuum keur predicaat voor Vosmaer

Vosmaer, een voszoon van Formateur uit een sterdochter van Epigoon is geboren in 1979 en in 1982 door het KWPN goedgekeurd. Na een goede veulenrapportage is de hengst verkocht naar de Verenigde Staten. Daar werd de hengst ingezet voor de dressuursport en bereikte de Grand Prix met zijn eigenaresse Deborah Harrison. De hengst werd daarnaast ook ingezet in de fokkerij bij het KWPN-NA.

Nakomelingen

Uit zijn Nederlandse periode zijn 32 merries geboren. Hiervan zijn er 22 aangeboden op de Stamboekkeuring en behaalde de helft het ster predicaat. Hiervan werden drie merries later gepromoveerd naar Keur en Elite.

In de Verenigde Staten zijn 48 nakomelingen geregistreerd. Zes daar geboren nakomelingen zijn actief op een hoger niveau in de dressuursport, 1x Z1, 1x Prix St. Georges, 1 x Intermédiaire I en 3 x Grand Prix. Dit is 12,5% van het aantal daar geregistreerde nakomelingen. Ook uit Vosmaer-moeders zijn er meerdere nakomelingen gekomen die daar op hoger niveau in de dressuursport lopen.

IJsselmeer

Zijn in Amerika geboren zoon IJsselmeer (mv Taxateur x Fresco) blijkt daar een duidelijk plus-vererver te zijn in de dressuursport, bijna 15% van zijn geregistreerde nakomelingen loopt op Z of hoger niveau.

Bron: KWPN