Gelderse hengsten Mandienio WL en Markant BK gehandhaafd

De Hengstenkeuringscommissie Gelders paard heeft in de afgelopen periode van verschillende Gelderse hengsten veulens beoordeeld. Om het onderzoek af te ronden moeten er minimaal tien nakomelingen decentraal, bij voorkeur via de Dag van het Gelders Paard of centraal bij de eigenaar/hengstenhouder thuis zijn beoordeeld. Op basis daarvan zijn de hengsten Markant BK (Wilson x Sirius) en Mandienio WL (Glamourdale x Parcival) gehandhaafd, Matiz (Eebert x Vitens) heeft uitstel gekregen.

De eigenaar van Markant BK koos voor de laatste mogelijkheid en deze collectie werd gepresenteerd bij MVM Stables in De Steeg. Mandienio WL wordt actief in de aangespannen sport gebruikt en ook zijn collectie kon worden afgerond. Vorig jaar zijn er negen nakomelingen gepresenteerd van Matiz. Helaas kon dit jaar de collectie niet worden afgerond zodat de hengst wederom een jaar uitstel heeft gekregen.

Onderstaand de door de hengstenkeuringscommissie opgestelde rapporten. Het algemeen bestuur heeft het advies van de hengstenkeuringscommissie om beide hengsten te handhaven overgenomen en voor Matiz een jaar uitstel verleend.

Decentrale beoordeling Mandienio WL

Mandienio WL toonde een uniforme collectie, goed ontwikkelde en langgelijnde veulens met een aansprekend front die goed in het Gelders type staan. De hoofd-hals aanzet is correct. De halzen zijn goed gevormd, hebben een goede lengte en zijn goed bespierd. De schouder is goed van lengte en ligging. De schoft is ruim voldoende ontwikkeld en goed van lengte. De rug is goed van lengte, goed gevormd en goed bespierd. De lendenen zijn goed bespierd en goed aangesloten. De croupe is goed van ligging maar zou een enkele keer meer lengte mogen hebben. De broekspier is goed van lengte. Het voorbeen is van terzijde gezien en van voren gezien correct gesteld. Het achterbeen is correct gesteld. De koten vóór en achter zijn goed van lengte en correct gesteld. Het fundament is hard en goed ontwikkeld. De stap is zuiver, actief en goed van ruimte en souplesse. De draf is goed van ruimte, heeft een goede souplesse en een mooi gebruik van het voorbeen. Het achterbeen gebruik is in draf soms wat duwend. De galop is krachtig, ruim voldoende van ruimte en heeft een goede balans.

Centrale beoordeling Markant BK

Markant BK toonde een uniforme collectie, goed ontwikkelde en langgelijnde veulens die goed in het Gelders type staan. Uit rijpaardmerries zijn de veulens duidelijk rijtypischer. De hoofd-hals aanzet is doorgaans correct, een enkele keer iets zwaar. De halzen zijn meestal goed gevormd en hebben een goede lengte en zouden een enkele keer nog iets meer bespiering in de bovenlijn mogen hebben. Een enkele keer is er sprake van een lichte onderhals. De schouder is goed van lengte en ligging. De schoft is ruim voldoende ontwikkeld en goed van lengte. De rug is goed van lengte en goed gevormd, soms iets strak. De lendenen zijn goed bespierd en goed aangesloten. De croupe is goed van ligging maar zou een enkele keer meer lengte mogen hebben. De broekspier is ruim voldoende van lengte. Het voorbeen is van terzijde gezien correct gesteld en van voren gezien meermalen licht frans gesteld. Het achterbeen is lang en licht sabelbenig. De koten vóór en achter zijn doorgaans lang en correct gesteld. Het fundament is hard en iets fijn. De stap is zuiver, actief en goed van ruimte en souplesse. De draf is lichtvoetig, ruim voldoende tot goed van ruimte maar soms met een vlak voorbeen gebruik. De galop is krachtig, ruim voldoende van ruimte en zou bij een enkel veulen met wat meer ruggebruik getoond moeten worden. De veulens presenteren zich doorgaans met een aansprekend front.

