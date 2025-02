Gelderse hengsten Odeer en Odin winnen hengstencompetitie

De veelzijdige Gelderse paarden rondden eerder al de KWPN Hengstencompetitie Gelders Paard af, in Den Bosch volgde enkel nog een fraaie eindpresentatie. In de discipline mennen klasse M deed de gehele competitie alleen de Atze-zoon Odeer mee, de meeste punten in de M-dressuur werden verzameld door Odin (v. Edmundo).

Odeer (uit Zeronica elite sport van Talos, gefokt door Anouk Noordman) werd voorgesteld door zijn menner Henk Hammers. Vader en moeder worden uitgebracht in de Grand Prix-dressuur onder het zadel.

HC Gelders Paard mennen-winnaar Odeer met Henk Hammers. Foto: Horses.nl/Melanie Brevink-van Dijk

Drie hengsten in klasse M-dressuur

In de klasse M-dressuur deden er drie Gelderse hengsten mee, waarin Odin (Edmundo uit Buonaternel elite pref sport van Vitens, gefokt door P.E.M. Herweijer en M.H. Zwaneveld) onder Dirk-Jan van de Water aan kop ging. Ojee-B (Ibsen B uit Jorien Tilde elite van Rubus B, gefokt door Gerrit te Bokkel) deed mee met Anouk Slobbers, evenals Olaf Official (Henkie uit Diamant voorlopig keur van Sirius, gefokt door G.J.W. Roerdinkholder) met Zoë Kuintjes.

‘Verschillende kwaliteiten’

Arie Hamoen lichtte de hengsten toe: “Odin was in de eerste wedstrijd wel wat gespannen. Deze hengst beschikt over een expressief voorbeen en kan fijn schakelen. Een hele goede start in Peelbergen maakte Anouk Slabbers met de Ojee-B. Hij beschikt over veel souplesse en werklust”. Nummer drie in de baan is de goed gemodelleerde Olaf Official. “Hij stapt heel ruim en actief en een goede houding met een goed achterbeengebruik. Er zijn drie totaal verschillende paarden in de baan, een sterk punt want uw merries zijn ook verschillend. Ze hebben allen en dat geldt zeker ook voor Odeer hun eigen verschillende kwaliteiten.”

Atze in kür op muziek

De Gelderse hengst Atze (v. Astor) liep eerder op de avond een kür op muziek. Atze werd in 2024 ‘Paard het van Jaar’ en werd nu aansprekend voorgesteld door Anouk Noordman in een kür op muziek. De voshengst, die wordt uitgebracht in de Grand Prix, liet zich heel goed zien. Zijn piaffe en passage zijn mooi doorontwikkeld. Hij komt uit de bekende stam van Anton Haarman, een bijzondere merrielijn uit Overijssel. Atze toonde overvloedig zijn ijver.

Bron: KWPN