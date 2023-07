Gelderse stamboekkeuring verplaatst naar 17 juli in verband met hitte

De stamboekkeuring voor Gelderse Paarden bij MVM Horses in De Steeg wordt verplaatst in verband met de hitte en het afgekondigde warmteprotocol. De keuring stond morgen op de agenda en wordt verplaatst naar maandag 17 juli.

36 paarden zijn opgegeven voor de stamboekkeuring Gelders Paard, die dit jaar plaatsvindt bij MVM Horses in De Steeg. Omdat er bij MVM Horses geen mogelijkheid is om de paarden te stallen (en de paarden dus op de trailer moeten wachten) heeft het KWPN besloten om de keuring te verplaatsen. Nieuwe datum is maandag 17 juni, een dag voor de stamboekkeuring springen van de regio Gelderland (ook bij MVM Horses).

Bron: Horses.nl