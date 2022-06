Gemiddelde prijzen op KWPN onlineveulenveilingen licht gestegen in 2021: 5.015 euro

Het KWPN heeft gisteren het Jaarverslag over 2021 gepubliceerd. Daarin komen onder andere de KWPN onlineveilingen aan bod met feiten en cijfers. Gemiddeld brachten de veulens online iets meer op (5.015,55 euro in 2021 tegenover 4.669 euro in 2020) en werden er meer veulens daadwerkelijk verkocht (82% tegenover 74%).