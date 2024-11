Genetisch interessante fokmerries in KWPN Online Broodmare Auction

Van 22 tot en met 25 november kan er worden geboden op 19 interessante, drachtige merries in de KWPN Online Broodmare Auction. Prestatiegenen zijn binnen deze collectie ruim voorhanden en met de aanschaf van een drachtige fokmerrie, kan er een vliegende start gemaakt worden in de fokkerij. De drie spring- en 16 dressuurmerries stammen af van hengsten als I’m Special de Muze, Kjento, Johnson, Skovens Rafael, Glock’s Toto Jr. en Totilas.

Het veilingplatform KWPN Auctions heeft zich ontwikkeld tot een internationale etalage waar fokkers en kopers veelvuldig samenkomen. Vanuit de hele wereld is er interesse in KWPN-paarden en in de KWPN Online Broodmare Auction wordt er genetisch interessant merriemateriaal aangeboden, waaronder meerdere dochters van NMK-kampioenen en hengstenmoeders.

Sportstammen

De meeste merries zijn zelf al tot goede prestaties op de keuringen, in de aanlegtesten of sport gekomen en vertegenwoordigen sterke stammen. Zo is de zesjarige Nidaylia van de Watermolen (v. Daily Diamond) een halfzus van de KWPN-goedgekeurde hengst Mauro Turfhorst, waarmee Dinja van Liere dit jaar knap vierde werd op het WK voor zevenjarigen. De Ferdeaux-dochter Melandri VDP heeft drie merries op rij in haar pedigree die zelf succesvol waren in de sport, zo presteerde haar moeder Utah V in de Zware Tour. Ook interessant is bijvoorbeeld de Skovens Rafael-dochter Lilia, die een halfzus is van de KWPN-goedgekeurde internationale Lichte Tour-hengst Zambuka (v. Scandic). De McLaren-dochter Rosa is een halfzus van het internationale Lichte Tour-paard Peanut (v. Painted Black) en heeft dezelfde grootmoeder als de succesvolle paarden Vontango B, Don Tango, Christon-B en Antango du Feuillard. In de springrichting is onder meer de Indoctro-dochter Garetto een aanwinst voor iedere fokker. Zij sprong met 90 punten voor vermogen naar een overtuigende score van 85/85 en de oudste nakomeling van deze NMK-merrie is de internationaal 1.55m-geklasseerde Laretto van Willem Greve.

Meer informatie

De collectie is vanaf vandaag te bekijken www.kwpn.auction. Vanaf vrijdag 22 november kan er online geboden worden op de paarden uit deze collectie. Daarvoor dient er vooraf geregistreerd te worden als bieder en op maandag 25 november vanaf 20.00 uur sluiten de biedingen. Voor meer informatie over de paarden staat een KWPN-inspecteur u graag te woord. Voor vragen kunt u contact opnemen met Mairin van der Tol via [email protected] of 0341-255511.