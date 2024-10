Geniaal-dochter topscoorder bij IBOP Oosteind

Van de 21 dressuurpaarden die vandaag bij de IBOP in Oosteind werden beoordeeld slaagden er 16 waarvan drie met 80 punten of meer. De hoogste score was voor Geniaal-dochter Ojumathika M (mv. Ferdeaux). De door Gebroeders Van Mook gefokte merrie kreeg 83 punten.

“Het was een goede dag vandaag, maar we hebben wel een aantal merries in de baan gehad die er nog niet helemaal klaar voor waren. Of waarvan we het vermoeden hebben dat hun kwaliteiten beter tot hun recht komen als ze nog één of twee maanden langer getraind zouden zijn”, vertelt Marian Dorresteijn, die samen met Luuk Smetsers als jury aantrad.

Ojumathika M

Een heel goede verrichting liet Ojumathika M (Geniaal uit Jumathika M elite IBOP-dres PROK van Ferdeaux, fokker Gebroeders Van Mook) van mede-fokker Chris van Mook zien. “Deze merrie werd daardoor elite met een IBOP van 83 punten. Het is een royaal ontwikkelde merrie van 1.76m, met een heel aansprekende voorhand en een mooie, losse manier van bewegen. Ze stapt actief, ruim, met goede schoudervrijheid en een goed lichaamsgebruik. Daar konden we haar een 9 voor geven. In draf en galop is ze lichtvoetig en beweegt ze met goede beentechniek, waarbij ze nog wat aan kracht kan winnen. Deze merrie beweegt met goede souplesse, laat zich goed rijden en bewerken, en werd sympathiek voorgesteld.”

Pixels Inatana van Hof Olympia

De NMK-merrie Pixels Inatana van Hof Olympia (So Unique uit Inatana van Hof Olympia ster pref PROK van Apache, fokkers Ralph en Annemiek van Venrooij-Mathijssen) van Stal Poppelaars werd elite met een goede score van 82,5 punten. “Dit is een imponerende merrie met een aansprekend front en mooi silhouet. Ze was aanvankelijk wat gespannen in het middenstuk waardoor het achterbeen wat meer mocht doortreden, maar naarmate verrichting vorderde verbeterde dit zichtbaar. Haar galop is haar sterkste punt, daarin beweegt ze met veel balans, goed de bergop, en heeft ze geen snelheid nodig. Ook laat ze zien al gemakkelijk te kunnen schakelen in galop.”

Nayja

De derde merrie die boven de 80 punten scoorde is de met 82 punten beoordeelde Ironman-dochter Nayja (uit Impressive ster D-OC van Uphill, fokker M. Hakkesteegt uit Leerbroek) van M. van Vliet uit Gorinchem. Deze zesjarige merrie werd daarmee ook elite. “Dit is een stoere, royaal ontwikkelde merrie met een goed bespierde hals en een krachtig achterbeengebruik in beweging. Ze galoppeert met heel veel afdruk, sprong en kan daarin al gemakkelijk sluiten. Daar hebben we haar een 9 voor gegeven. Ze stapt actief en zou daarin wat meer mogen schrijden, in draf valt haar goede achterbeengebruik op. Nayja laat zich goed rijden en bewerken, en werd met een goede aanleuning gepresenteerd”, aldus Marian Dorresteijn.

Bron: KWPN