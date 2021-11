Genomineerden KWPN Paard van het Jaar bekend

Het KWPN heeft zes paarden die fantastische prestaties hebben geleverd, genomineerd voor de verkiezing van Paard van het Jaar 2021. Dat zijn Alamo (Ukato x Equador), Explosion W (Chacco Blue x Baloubet du Rouet), Gio (Apache x Tango), Hermès (Easy Game x Flemmingh), Kjento (Negro x Jazz) en Leone Jei (Baltic VDL x Corland).

Hieronder worden de genomineerde paarden voorgesteld.

Alamo

Gefokt door D. Nanning, Dalfsen

Alamo en ruiter Sergio Alvarez Moya zijn pas sinds april dit jaar een combinatie, maar wisten al goed te presteren op hoog niveau. Zo won hij gelijk in april de 3* Grand Prix van Gorla Minore en daarna de 5* Grand Prix van de Global Champions Tour in Berlijn. Zo sprong hij naar de top drie in de tweede omloop van Global Champions Tour in Londen en Rome. Tijdens de 5* Global Champions Tour Super Grand Prix in Praag sprong Alamo twee foutloze ronden wat de tweede plaats opleverde. Alamo werd tot anderhalf jaar geleden zeer succesvol uitgebracht door Steve Guerdat, ze wonnen onder meer de Wereldbekerfinale van 2019.

Explosion W

Gefokt door W. Wijnen, Berlicum

Het meest succesvolle duo van 2021 is toch wel Explosion W en Ben Maher. De combinatie won afgelopen zomer individueel goud op de Olympische Spelen in Tokio. Ook won het gouden duo dit jaar de loodzware 5* Rolex Grand Prix van Windsor en de Global Champions Tour Grand Prix van Valkenswaard. Daarnaast wist de hengst dit jaar de Global Champions Tour-wedstrijden in Samorin en Madrid op zijn naam te schrijven. Naast de Olympische Spelen en de Global Champions Tour leverde hij nog vele topprestaties op het hoogste niveau. Zo werd hij afgelopen jaar vierde in de Rolex Grand Prix van Aken en niet te vergeten zijn de prestaties op het EK in Rotterdam waar hij met het team brons won. Individueel hield de combinatie het hele Europees Kampioenschap de koppositie vast, tot op de laatste dag waar hij als gevolg van een jammerlijk foutje de zilveren medaille pakte. Explosion W wist de derde plaats op te eisen op de 5* Global Champions Tour Super Grand Prix in Praag.

Gio

Gefokt door H.J. de Jong en A. Valk, Gorinchem

Als er een combinatie de coronapauze geen windeieren heeft gelegd is het Gio met Charlotte Dujardin. De tienjarige ruin won op de Olympische Spelen in Tokio afgelopen zomer een bronzen medaille met het team. In de kür op muziek in Tokio wist de combinatie een nieuw persoonlijk record te bereiken met maar liefst 88,54%. Die kür op muziek leverde hen een individuele bronzen medaille op. Gio heeft twaalf internationale Grand Prix-proeven in de benen en wist daarvan vijf proeven te winnen.

Hermès

Gefokt door G. Gijsbers, Loosbroek

In oktober 2020 debuteerde Dinja van Liere met de hengst Hermès in de nationale Grand Prix. Tijdens CDI4* Hagen begin dit jaar maakten ze hun debuut in de internationale rubrieken. Niemand kon om de combinatie heen, ook de Nederlandse bondcoach niet. Hermès kwam op de longlist voor de Olympische Spelen in Tokio en bemachtigde een plek in het Nederlandse team. Door een administratieve fout mocht de combinatie niet afreizen naar Tokio. Ze wisten zich te herpakken en wonnen met het team de Nations Cup in Rotterdam. In september reisden ze af naar Aken waar ze de 5* Grand Prix wonnen met 78% en tweede werden in de kür op muziek met 86,74%. Tijdens hun eerste Wereldbekerwedstrijd die werd verreden in Herning werden ze derde met 84,36%.

Kjento

Gefokt door A.J. van Os, Sprang-Capelle

Op het WK voor Jonge Dressuurpaarden 2021 was er goud voor de zwarte schoonheid Kjento onder zijn amazone Charlotte Fry. De zesjarige hengst kreeg maar liefst vier tienen voor zijn finaleproef in Verden. Kjento selecteerde zich in 2020 ook voor het WK Jonge Dressuurpaarden, die kon door de coronamaatregelen geen doorgang vinden. Dit gold ook voor de hengstencompetitie, wel lieten de hengsten hunnen kunnen zien in een aanlegtest in Ermelo. Kjento scoorde onder zijn vaste amazone de hoogste punten. Voor de draf kreeg hij een tien wat hem in totaal 90 punten opleverde.

Leone Jei

Gefokt door G.M. van Mersbergen, Udenhout

De slechts negenjarige Leone Jei en ruiter Martin Fuchs hebben een erg succesvol jaar achter de rug. Zo won hij zilver op het EK in Riesenbeck, sprong hij twee foutloze rondes in de 5* FEI Nations Cup van St. Gallen en eindigde daarmee op de derde plaats met het team. Half juli wist Leone Jei als tweede te eindigen in de 5* Rolex Grand Prix van de Masters of Chantilly en in de Longines Grand Prix in La Baule wist hij te eindigen op een derde plaats.

Stemmen

Het stemmen start op woensdag 1 december en is mogelijk tot en met vrijdag 31 december. U kunt éénmaal uw stem uitbrengen. Na 31 december worden de stemmen geteld en bekend gemaakt welk dressuur- en welk springpaard er met deze eervolle titel vandoor gaat.

Klik hier om te stemmen (stemmen kan vanaf 1 december)

Bron: KWPN