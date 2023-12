Genomineerden KWPN Paard van het Jaar bekend

Het KWPN heeft zes paarden genomineerd voor de verkiezing van 'Paard van het Jaar 2023'. Dat zijn Highway TN (v. Eldorado van de Zeshoek), Iliana (v. Cardento), Leone Jei (Baltic VDL), Imhotep (v. Everdale), Blue Hors Zack (v. Rousseau) en Glamourdale (v. Lord Leatherdale). Stemmen is nu mogelijk en op de KWPN Hengstenkeuring in Den Bosch wordt een dressuurpaard én een springpaard uitgeroepen tot 'Paard van het Jaar'.

Hieronder worden de genomineerde paarden voorgesteld.

Highway TN

Fokker P. Verdellen Paarden Fok & Opfok uit Horst

De KWPN-goedgekeurde Highway TN sloot onder Willem Greve dit jaar zijn eerste internationale kampioenschap af met de tiende plaats. Willem Greve was na afloop van het EK lovend over Highway TN. “Ik ben apetrots op Highway TN. Dit was zijn eerste grote kampioenschap. De manier waarop hij alle dagen gesprongen heeft was geweldig, hij werd eigenlijk elke dag beter. Dat belooft veel goeds. Highway doet er alles aan om de balken te laten liggen.” Als we Willem Greve vragen naar de sterke punten van Highway TN, hoeft hij niet lang na te denken. “Dat hij er wil zijn, hij is ongelooflijk voorzichtig, hij heeft er ook meer dan genoeg in.” Highway TN en Greve wonnen dit jaar onder meer de Grote Prijs van Rotterdam en hadden een zeer sterk optreden in meerdere Longines FEI Nations Cups. Reden voor de Stichting Nederlands Olympiade Paard om hem vast te leggen, waarmee Highway TN behouden blijft voor TeamNL tot en met de Olympische Spelen in Parijs.

Iliana

Fokker J.A.M. Bocken uit Weert

De nog maar 10-jarige Iliana nam dit jaar op fenomenale wijze deel aan haar eerste internationale kampioenschap, en hoe! Ze maakte deel uit van het Zweedse team dat goud won op het Europees kampioenschap dit jaar en viel met een zesde plek individueel net buiten de medailles. De Cardento-dochter staat bekend om haar gretigheid en inzet, iets wat haar Zweedse topruiter Henrik von Eckermann wel lijkt te passen. “Ik ben zo ongelooflijk trots op Iliana, ze heeft zo fantastisch goed gesprongen en ze blijft mij verbazen. Keer op keer verbetert ze zichzelf. Ik kijk uit naar de toekomst met haar.” Iliana haar talent heeft ze niet van een vreemde. Ze komt uit een bewezen moederlijn. Haar moeder Destiny (v. Gentleman) is een dochter van de prestatiemerrie Kiovili D (v. Sit This One Out) die naast Destiny twee 1.60m-paarden bracht, van beiden is Iliane de volle zus.

Leone Jei

Fokker G.M. van Mersbergen uit Udenhout)

Dat er niet alleen witte paarden in sprookjes bestaan, bewijst de machtig springende schimmel Leone Jei van Martin Fuchs. De carrière van Leone Jei startte net zo explosief als dat hij springt. Dit leverde inmiddels talloze successen op op het hoogste niveau én de winst in de prestigieuze en hoog gedoteerde Rolex Grand Prix’s van Spruce Meadows en Genève. Het was liefde op het eerste gezicht voor Martin Fuchs en Leone Jei, die vijf jaar geleden op zijn pad kwam. “Hij heeft zo’n fijn karakter, hij geeft altijd alles en houdt van zijn werk. Hij is zo getalenteerd en superlief. Zijn grootste kwaliteit is dat hij zo veel kracht heeft en zo veel vermogen. En dan heeft hij een hele grote galop, echt een hele grote galop die hij ook nog eens kan sluiten. Hij heeft heel veel bloed en hij is nooit moe. In de ring weet ik dat er geen limiet is, hij kan echt elke rubriek winnen die er is. Hij kan echt alles springen, hij is voorzichtig en hij is slim.” En daarmee is Leone Jei een serieuze kandidaat voor een goed resultaat in Parijs volgend jaar.

Imhotep

Fokker T. Huizing uit Donderen

Het Britse team is het hele jaar al enorm succesvol met hun KWPN-paarden. Vorige week nog was er winst in de wereldbeker kür op muziek in Londen. Hier zag de tienjarige Everdale-zoon Imhotep onder Charlotte Dujardin veel 9’s en een enkele 10 op het protocol verschijnen en pakte de winst. En deze zomer was er het Britse EK-teamgoud in Riesenbeck, waar Imhotep iedereen betoverde met zijn loepzuivere beweging en enorme ijver. Met een score van boven de 90% in de kür behaalde het piaffe- en passagekanon individueel het brons. Tweevoudig Olympisch kampioene Charlotte Dujardin is dan ook laaiend enthousiast over de werkwillige vos en kijkt met vertrouwen uit naar de spelen van Parijs. “Ik heb een echt partnerschap met Pete (de stalnaam van Imhotep, red.) waar ik absoluut van hou. Hij heeft zoveel energie en stopt nooit – hij gaat maar door en door en daar hou ik van.”

Blue Hors Zack

Fokker B. Wiltschut uit Bosschenhoofd

Blue Hors Zack, kampioen van de KWPN Hengstenkeuring in 2007, gooide onder verschillende ruiters hoge ogen in de sport. Onder Nanna Skodborg Merrald werd de hengst op de Olympische Spelen van Tokio vierde met het Deense team en individueel elfde in de kür op muziek. Op het Wereldkampioenschap in Herning vorig jaar wonnen ze de gouden teammedaille. Maar ook zijn fokkerijprestaties liegen er niet om: met zo veel goedgekeurde zonen en nakomelingen op het internationale toneel heeft Blue Hors Zack bewezen over de juiste kwaliteiten te beschikken. Een van zijn bekendste nakomelingen is de inmiddels overleden KWPN-erkende hengst Glock’s Zonik. Deze hengst was onder Edward Gal erg succesvol in de Grand Prix. Zijn in Oldenburg geregistreerde zoon Blue Hors Zepter won dit jaar onder Nanna zilver in de Spécial op het EK dressuur in Riesenbeck en werd vierde in de kür op muziek. Zijn zoon Sezuan won drie jaar op rij het Wereldkampioenschap voor jonge dressuurpaarden. Bij het KWPN kreeg hij naast Zonik nog drie hengsten goedgekeurd, te weten WK-ganger Jameson RS2, I’m Perfect STH en de inmiddels overleden Golden Gate. Zijn kleinzoon Mauro Turfhorst haalde dit jaar voor de tweede keer op rij de finale van het WK Jonge Dressuurpaarden. Een week later won hij de bronzen medaille in de Pavo Cup.

Glamourdale

Fokker J.W. Rodenburg uit Ouderkerk aan den IJssel

De KWPN-hengst Glamourdale rijgt al zijn hele leven successen aaneen. De kampioen van de hengstenkeuring won het WK voor zevenjarigen, het CHIO in Aken en vorig jaar werd hij tweemaal wereldkampioen. Ook dit jaar was de zwarte parel uiterst succesvol onder zijn vaste amazone Charlotte Fry. Op het Europees kampioenschap in Riesenbeck liet Glamourdale zich weer fantastisch zien. Dit werd beloond met een gouden medaille voor het Britse team en individueel een zilveren medaille tijdens de kür op muziek met een persoonlijke recordscore van 92,38%.

Glamourdale is met zijn tweede plaats de hoogst genoteerde KWPN’er in de individuele WBFSH-ranking, en leverde daarmee een belangrijke bijdrage aan de koppositie van de Nederlandse dressuurfokkers. En daarmee kan Glamourdale, eerder al uitgeroepen tot KWPN Horse of the Year 2020, ook dit jaar een nominatie niet ontgaan. Onlangs won hij de Horse of the Year-titel van het Britse magazine Horse & Hound, wellicht is dat een opmaat naar deze KWPN-verkiezing.

Stemmen

Stemmen is mogelijk tot en met 2 januari 2024. U kunt éénmaal uw stem uitbrengen.

Klik hier om te stemmen

Bron: KWPN (springpaarden / dressuurpaarden)