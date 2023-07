Gerrit en Karin Huisman Fokkers van het Jaar in Zuid-Holland

Op de Centrale Keuring van Zuid-Holland in Heerjansdam vonden er enkele bijzondere huldigingen plaats. Daaronder de bekendmaking van de Fokker van het Jaar. Dat werd dit jaar het echtpaar Huisman uit Mookhoek. Een veelzijdige fokkersfamilie waar goede sportpaarden in drie disciplines zijn geboren.

Gerrit en Karin Huisman hebben naast een keur aan succesvolle sportpaarden tevens een goedgekeurde KWPN-hengst, Power of Zsa Zsa, gefokt. Hun fokkerij begon in 1989, Karin Huisman: “Toen kochten we ons eerste veulen. Ik wilde er graag dressuur mee rijden want ik durfde niet te springen. Dus plozen we in de Paardenkrant en In de Strengen de advertenties uit. We maakten een hele lijst en gingen op pad. Eigenlijk konden we die dag niet vinden wat we zochten, maar tussen licht en donker kwamen we nog bij een fokker die een schrale tweejarige van Aram in een bosje had staan met maneneczeem. Op de een of andere manier had ik vertrouwen in dat paard en we hebben haar opgehaald. Dit was Francien en met haar hebben we een hele merrielijn opgezet.”

“Toen ze volwassen was ging ik met haar rijden en mijn instructrice zei: ‘Je moet met haar naar de keuring gaan’. Daar hadden wij helemaal nog geen ervaring mee maar ze werd vlot ster. Na een goede IBOP werd ze ook nog keur en later prestatie. Daarna zijn we eigenlijk altijd naar de keuring blijven gaan met onze paarden. We vonden en vinden nog steeds goed bewegen en een mooi exterieur ook voor een springpaard heel belangrijk.”

Sabien

“Met de dochter van Francien, de elite prestatie sportmerrie Sabien van Now or Never M hebben we een specifieke springlijn opgebouwd. Zij werd onder meer moeder van Zsa Zsa, die vanmorgen kampioen werd hier in Heerjansdam in de rubriek Oudere Springmerries. Zsa Zsa is inmiddels elite preferent prestatie sport en onder andere moeder van het 1.60m springpaard D’Angelo, La Zsa Zsa die wordt uitgebracht door Siebe Kramer in het 1.35m en de goedgekeurde hengst Power of Zsa Zsa.”

“Tot vanmorgen hadden we geen idee dat we Fokker van het Jaar gingen worden, maar toen Annika van Buren begon over het dragen van een jasje begon er toch iets te dagen. We zijn heel blij met deze titel, maar vanavond staan we weer gewoon mest uit onze weilanden te scheppen. We hopen er nog lang mee door te kunnen gaan”, besluit Karin Huisman.

Bron: KWPN