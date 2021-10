Geslaagd eerste fokkerscafé dressuur

Gisteravond vond het eerste fokkerscafé dressuur plaats bij ’T Witte Peerd in Nieuwleusen. De aanwezigen konden aan de hand van circa vijftien stellingen via hun mobiele telefoon hun mening geven over diverse onderwerpen, waarbij de uitslag op het scherm werd getoond.

Onder leiding van Ralph van Venrooij, Hoofd Fokkerijzaken en Fokkerijraadslid Anniek de Wit werden de stellingen voorgelegd en toegelicht aan het publiek.

Meedenken over toekomst KWPN-paard

Anniek de Wit: ”Er was heel veel interactie tussen de aanwezigen, daar doen wij het voor. Door middel van de fokkerscafés kan iedereen meedenken over de toekomst van ons geliefde KWPN-paard. Het was fijn om elkaar weer te mogen ontmoeten.”

Bron: Horses.nl/KWPN