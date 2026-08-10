Gewijzigde tijden afstammelingenkeuring tuigpaardhengsten op 14 augustus

De tijden voor de afstammelingenkeuring van de tuigpaardhengsten op 14 augustus zijn gewijzigd. In verband met de warme temperaturen is er besloten om de keuringen aankomende vrijdag te vervroegen.

KWPN Door

Op 14 augustus zullen de nakomelingen van Ravensgoed W, Nicolei VB en Ricardo zich presenteren voor de jury. 20 augustus is het de beurt aan de nakomelingen van Pavarotti, Relatief en Realist van Altrido. De afstammelingenkeuringen worden verspreid over twee dagen gehouden. De afstammelingenkeuringen bieden waardevolle informatie over de vererving van de hengsten en geven een goed beeld van de kwaliteiten die zij doorgeven aan hun nakomelingen.

Wijzigingen

De tijden voor de afstammelingenkeuring van Nicolei VB, Ravensgoed W en Ricardo zijn gewijzigd. Bekijk in het dit tijdschema op welke data en tijdstippen de nakomelingen van de zes tuigpaardhengsten worden gepresenteerd en beoordeeld.

Afstammelingenkeuring 14 augustus

Nicolei VB zal een aanvullende collectie tonen aangezien hij vorig jaar niet voldoende veulens had voor een volledige collectie. Ravensgoed W en Ricardo zullen een volledige collectie tonen. Daarnaast is het voor de geregistreerde van de hengst mogelijk om een aantal uitgezochte veulens aan de geprikte veulens toe te voegen.

Afstammelingenkeuring 20 augustus

Relatief zal een volledige collectie tonen en voor Pavarotti en Realist van Altrido geldt dat zij dit jaar niet voldoende nakomelingen kunnen laten zien om tot een volledige rapportage te komen.

Bron: KWPN