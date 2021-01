Glamourdale gekroond tot KWPN Paard van het Jaar 2020

Met veruit de meeste publieksstemmen heeft kampioenshengst Glamourdale (v. Lord Leatherdale) de felbegeerde titel KWPN Paard van het Jaar in de dressuurrichting gewonnen. Met deze titel volgt Glamourdale in de voetsporen van Johnson TN. Bijna 2.000 paardenliefhebbers hebben afgelopen maand hun stem op de 11-jarige Glamourdale uitgebracht op de KWPN-website, waarmee de KWPN-goedgekeurde hengst als absolute favoriet naar voren kwam.

Voor eigenaar Gertjan van Olst vormt deze onderscheiding een prachtige blijk van waardering.

Goedgekeurd met 85.5 punten

Het fokproduct van Joop Rodenburg zorgde al voor meerdere hoogtepunten. Zo werd de zwarte blikvanger als 3-jarige uitgeroepen tot kampioen op de KWPN hengstenkeuring en vervolgens goedgekeurd met een fraaie score van 85.5 punten. Hij won vier jaar later het Wereldkampioenschap voor zevenjarige dressuurpaarden en maakte met Charlotte Fry een veelbelovend Grand Prix-debuut.

Titel echt verdiend

“Het is geweldig nieuws dat onze Glamourdale nu de titel KWPN Horse of the Year heeft gewonnen en dat heeft hij ook echt verdiend! Hij is voor onze stal heel belangrijk en we hebben al prachtige momenten met hem beleefd”, vertelt hengstenhouder Gertjan van Olst.

Veelbelovend Grand Prix-debuut

“Ik zag hem voor het eerst als veulen van tien dagen oud en was meteen overtuigd van zijn kwaliteiten. Hij maakt keer op keer de verwachtingen waar en we kijken daarom ook echt uit naar de verdere toekomst. Thuis pakt hij het werk fantastisch op dus we genieten elke dag van hem en hopelijk kan Charlotte snel weer met hem op concours. Ze zijn nu een keer Grand Prix gestart en dat was absoluut een veelbelovend debuut. Vanwege alle Corona-maatregelen hebben we onze plannen steeds moeten aanpassen maar ze staan op de longlist voor de Olympische Spelen dus we gaan absoluut voor het hoogst haalbare!”

De KWPN Horse of the Year in de springrichting en het Gelderse Paard van het Jaar worden binnenkort bekend gemaakt

Bron: Horses.nl/KWPN