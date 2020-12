Glamourdale, Dana Blue en Independent Little Me aan de leiding Paard van het Jaar

Er kan nog een paar dagen worden gestemd voor de titel KWPN Horse of the Year, dus het kan nog alle kanten op, maar in de tussenstand van vandaag gaan Glamourdale (Lord Leatherdale x Negro), Dana Blue (Mr. Blue x Hemmingway) en Independent Little Me (Uno Don Diego x San Remo) aan de leiding.

Wie wordt de opvolger van Johnson TN? In de dressuurrichting zijn voormalig wereldkampioen Glamourdale, NK brons-winnaar Desperado N.O.P. (Vivaldi x Havidoff) en de constant goed scorende Zaïre-E (Son De Niro x Jazz) genomineerd voor de prestigieuze titel. De KWPN-goedgekeurde hengst Glamourdale gaat met 1.231 stemmen momenteel aan de leiding, al blijkt ook zijn collega-hengst Desperado veel fans te hebben. De komende drie dagen kan er nog veel gebeuren in de rangschikking.

Strijd tussen GP-winnaars



Dat geldt ook voor bij de springpaarden, waar de Grote Prijzen-winnaar Dana Blue van Maikel van der Vleuten voorlopig aan de leiding gaat. Het verschil tussen haar en de andere genomineerden Cristello (Numero Uno x Voltaire) en GC Chopin’s Bushi (Contendro II x Nairobi), die beide verdienstelijk met Denis Lynch presteren, is klein dus stem nu mee op je favoriet om hem of haar te verzekeren van de titel KWPN Horse of the Year!

Gelderse paarden



De Gelderse paarden hebben dit jaar hun eigen verkiezing om de titel KWPN Gelders Paard van het Jaar. Kampioenshengst Independent Little Me gaat hierin met 335 stemmen aan de leiding, waarmee hij op dit moment zo’n 200 stemmen meer heeft dan Dandy Jane (Special D x Ahoy). Ook de Ginus-dochter Gasarona is nog volop in de race voor de titel, waarvan de winnaar tijdens de KWPN Hengstenkeuring in Ermelo bekend zal worden gemaakt.

Bron: KWPN