Glamourdale is KWPN Dressuurpaard van het Jaar

Wereldkampioen Glamourdale (Lord Leatherdale x Negro) is voor de tweede keer in zijn leven uitgeroepen tot KWPN Dressuurpaard van het Jaar. In 2020, het jaar na zijn internationale Lichte Tour-debuut (met onder andere twee zeer fraaie overwinningen op CHIO Aken), won de hengst de titel voor de eerste keer. Op de KWPN Hengstenkeuring in Den Bosch wordt Glamourdale op vrijdag 2 februari voor de tweede keer gehuldigd als Dressuurpaard van het Jaar.

De door wijlen J.W. Rodenburg gefokte Glamourdale verzamelde de meeste publieksstemming in de verkiezing om de titel KWPN Dressuurpaard van het Jaar. In 2022 werd de hengst met zijn Britse amazone Charlotte Fry Wereldkampioen in de Grand Prix Spécial en de Kür en vorig jaar won hij teamgoud en individueel zilver op het Europees Kampioenschap in Riesenbeck. In tussenliggende periode won hij de Wereldbekerwedstrijd in Londen, Indoor Brabant, CDI Fontainebleau en CDI Kronenberg.

Bron: KWPN/Horses.nl