Glamourdale-veulen met 8.000 euro topper in KWPN Online Veiling

In de vierde (van acht dit jaar) KWPN Online Veulenveiling was het hengstveulen Tazar (Glamourdale x Florencio) met 8.000 euro de topper. Hij vertrekt naar Noorwegen. Twee veulens werden afgeslagen op 7.000 euro: het springveulen Telsey (v. Comme il faut) en het dressuurveulen Tennet (v. Blue Hors Santanio), respectievelijk aan Poolse en Spaanse kopers. Acht van de 41 aangeboden veulens brachten 5.000 euro of meer op.