Glamourdale-zoon Riverdale NA veulenkampioen op CK België

Op de eerste van twee KWPN-keuringen in België werd ook een veulenkeuring georganiseerd. In Peer werden vijf veulens voorgesteld. Riverdale NA (Glamourdale x Don Schufro) van Heleen Abels uit Rillaar werd uitgeroepen tot kampioen.

Er werd door juryteam Floor Dröge en Bart Bax, geflankeerd door aspirant-jury Luuk Smetsers, alle tijd genomen om de veulens door de baan te laten draven en galopperen. Mooi blijft het om de voorkeur voor een bepaalde gang bij een veulen te zien; sommigen galoppeerden de hele tijd en het was een uitdaging om een paar drafpassen te zien. Andere kregen er geen genoeg van om zich uitgebreid in draf te showen en lieten de galop achterwege. Wat positief opviel, was dat de veulens zich na hun voorstelling weer heel makkelijk het halster om lieten doen; een goede voorbereiding dus. Na de eerste beoordeling werden drie van de vijf veulens geplaatst en jury legde hun beweegredenen duidelijk uit.

Riverdale NA

Twee veulens bleven in eerste instantie in catalogusvolgorde lopen en mochten vervolgens nog een extra en beslissende ronde doen. Uiteindelijk werd Riverdale NA uitgeroepen tot kampioen. Het hengstveulen is een zoon van Glamourdale en komt uit Cressida (v.Don Schufro). Het jurycommentaar luidde: “Een ruim voldoende ontwikkeld veulen met een aansprekende voorhand. Hij draaft met veel allure en beentechniek en maakt van nature veel houding. Hij vertrekt iedere keer weer hetzelfde. Als je iets zou willen opmerken is dat zijn achterbeen licht gebogen is. Wij nodigen dit veulen met veel plezier uit voor de Nationale Veulenkeuring in Ermelo.”

Eerste veulen

Riverdale NA is gefokt en staat geregistreerd bij Heleen Abels in Rillaar. Zij was even verbaasd als gelukkig na afloop. “Dit is mijn eerste veulen, dus ik noem dit maar beginnersgeluk. Ik ben vooral naar de keuring gegaan om Riverdale te kunnen vergelijken met leeftijdgenoten en om te leren van het jurycommentaar met het oog op de toekomst van mijn fokkerij. Hoewel ik nu eerst graag een paar jaar wil rijden op Cressida. Daarna kijken we wel weer verder. Ik ga zeker nog wel een keer met haar fokken, want ik zou graag een merrieveulen willen. Riverdale is jammer genoeg een hengstveulen. Ik vind het wel leuk, dat hij zo goed is uitgepakt. Wat Cressida in mijn ogen tekort kwam, hebben we proberen te verbeteren door de kwaliteiten van Glamourdale te gebruiken. Ik ben heel blij met de fijne uitleg van de jury, maar ik besef het nog niet helemaal zo!”

Aansprekend front

De reservetitel bij de veulens ging naar Rumba H, een zwartbruine dochter van De Niro in combinatie met Kigali van het Aerdehof elite IBOP-dr PROK van Sandro Hit). Zij is gefokt en staat geregistreerd bij Hertogs Ondernemingen BVBA in Arendonk. In de ring liep Rumba H naast een draagmoeder. “Een goed ontwikkeld en langgelijnd veulen met een aansprekend front. Ze is duidelijk aan het groeien en dat vertekent het beeld nu enigszins, omdat zij achter wat hoger is. Maar bij een veulen proberen we daar doorheen te kijken. Dit veulen draaft heel makkelijk en mooi door het lichaam. Daarbij laat ze een goede beentechniek zien en veel ruimte, ook in galop”, met deze woorden besloot de jury de keuringsdag.

Bron: KWPN