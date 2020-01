Glock’s Johnson TN is Paard van het Jaar 2019

In de tussenstand van de KWPN Paard van het Jaar-verkiezing ging Glock's Johnson TN (v. Jazz) net voor kerst al ruim aan de leiding en deze heeft hij ook niet meer afgegeven in de laatste week dat er gestemd kon worden. Johnson was samen met Blue Hors Zack, Zaïre-E, Explosion W, Verdi TN en Tangelo van de Zuuthoeve genomineerd voor deze titel en was met 3.831 publieksstemmen met afstand de winnaar.

De hengst wordt tijdens de KWPN Stallion Show in ’s Hertogenbosch gehuldigd op vrijdag 31 januari. Vorig jaar was Johnson al aanwezig in Den Bosch voor zijn prachtige sportieve afscheid. Dit jaar komt hij op vrijdag 31 januari terug voor zijn bekroning tot Horse of the Year 2019.

Palmares

Glock’s Johnson TN heeft al een flink palmares, zo noteert hij: kampioen van de hengstenkeuring, winnaar van de hengstencompetitie, tweede in de Pavo Cup, vele Lichte Tour successen, winnaar van teambrons op de WEG in Caen, winnaar van Europees teamgoud en individueel brons in Aken en deelname aan de Olympische Spelen in Rio. Al die jaren en al die successen onder Hans Peter Minderhoud.

Fokkerij

Inmiddels bewijst Johnson ook zijn waarde in de fokkerij. Recent werd de WBFSH-stamboekranking bekend gemaakt en daarbij ook de Sire Ranking. Johnson staat op een prachtige tweede plaats dankzij de prestaties van zijn nakomelingen en bewijst hiermee opnieuw zijn verervingskracht. Zo doet zijn zoon Hexagon’s Double Dutch goede zaken door afgelopen jaar in oktober naar zijn eerste internationale Grand Prix-overwinning te lopen met Thamar Zweistra. Ook Meggle’s Boston schreef verschillende Grand Prix rubrieken op zijn naam, in november deed hij dit zowel in Oldenburg als in München met zijn ruiter Matthias Bouten.

De top drie in de verkiezing wordt aangevuld door Blue Hors Zack op, net als vorig jaar, de tweede plaats met 1.323 publieksstemmen en Zaïre-E op de derde plaats met 1.227 stemmen. Tangelo van de Zuuthoeve volgt met 667 stemmen, dan Explosion W met 622 stemmen en Horse of the Year 2018, Verdi TN, met 451 stemmen.