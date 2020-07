Goede SK Varsseveld: 14 van 17 merries ster en twee NMK-uitnodigingen

Op de stamboekkeuring van regio Gelderland vandaag in Varsseveld werden veertien springmerries van de zeventien merries ster verklaard. Twee merries kregen een uitnodiging voor de NMK, beide van gastheer De Radstake: Mariana (Tangelo van de Zuuthoeve x Baltic VDL) en Mica (In Between x Indoctro).

17 merries werden door Henk Dirksen en Henk van den Broek beoordeeld, waarvan 14 het sterpredicaat kregen. “Een mooi resultaat! In doorsnee was de kwaliteit goed: we hebben hele fijne paarden ter beoordeling gekregen, die stuk voor stuk goed waren voorbereid en er netjes voor stonden”, aldus Van den Broek.

Thuiswedstrijd

De charmante vosmerrie Mariana had een thuiswedstrijd op De Radstake, die fokker en geregistreerde zijn van deze dochter van Tangelo van de Zuuthoeve (uit Faviana PROK voorl. Keur van Baltic VDL). Mariana heeft veel uitstraling en is gesierd met een mooie voorhand, een goede halsvorm en een goede lendenpartij. Ze toont veel hardheid in het fundament en heeft een lichtvoetige manier van bewegen. Henk Dirksen: “Ze galoppeert en changeert makkelijk en springt extreem goed naar boven toe. Ze beschikt over een hele goede techniek en lichaamsgebruik en toont ruim voldoende tot veel vermogen. Dit fokproduct van De Radstake is absoluut een van de betere merries van haar jaargang.” Met maar liefst 90 punten voor haar techniek en 85 punten voor het springen verdiende de kersverse voorlopig keurmerrie een uitnodiging voor het NK driejarige springmerries in Ermelo.

Mariana (Tangelo van de Zuuthoeve x Baltic VDL). Foto: Paardenkrant/Jacquelien van Tartwijk

Kampioenshengst In Between

Eveneens een ticket voor het NK was er voor het andere fokproduct van De Radstake: de register A-merrie Mica (mv. Indoctro). Deze merrie is een dochter van de door De Radstake zelfgefokte kampioenshengst In Between.

De hengst die zelf de eindstreep van het verrichtingsonderzoek niet haalde, heeft nu toch maar mooi alvast een voorlopig keurmerrie geleverd. De goed ontwikkelde merrie beweegt correct en heeft een ruime, lichtvoetige galop die met 80 punten werd gewaardeerd. Die score kreeg ze ook voor haar reflexen, maar de jury vond haar techniek en vermogen haar beste kwaliteiten. “Mica springt goed met de schoft naar boven en toonde een goed lichaamsgebruik. Ze lijkt daarnaast over veel vermogen te beschikken, vandaar dat we haar hiervoor en voor de techniek met 85 punten hebben gewaardeerd. Met de 85 punten voor het springen zien we haar graag terug in Ermelo”, aldus Henk Dirksen.

85 punten voor Miesielottie

Toulon-dochter Miesielottie (uit Sielottie ster pref prest van Burggraaf) sprong 85 punten bijeen. De door B.H.M. Nijhof uit Rietmolen gefokte merrie liet een heel constante verrichting zien, en werd ster en vervolgens voorlopig keur verklaard. Henk Dirksen: “Deze voorzichtige merrie blonk uit met haar reflexen, techniek en vermogen, waar we haar 85 punten voor konden geven. Een echt atletische merrie die zowel in de voor- als achterbeentechniek en haar ruggebruik wist te overtuigen.”

Miesielottie (Toulon x Burggraaf). Foto: Paardenkrant/Jacquelien van Tartwijk

80 punten

Vijf merries werden gewaardeerd met 80 punten voor het springen, zoals de door H.R.J. Mentink uit Zelhem gefokte Magna Carta. Deze dochter van Emerald van ’t Ruytershof uit Contessa R elite IBOP sport PROK (v. Contendro I) viel vooral op met haar lichtvoetige galop en goede techniek en vermogen. Henk Dirksen: “Ze toonde veel go, snelle reflexen en heeft een goed overzicht op de sprong. Ze heeft veel vermogen en schakelde goed naar voren, een heel positief punt.” Met 70 punten voor het exterieur en 80 voor het springen werd de merrie ster verklaard.

Ook 80 punten verdiende Missis Sjaan (El Salvador uit Tisjaan ster sport van Lux). De grootramige merrie van fokker W.H.V. Westerveld uit het buurdorp Heelweg verdiende allereerst 80 punten voor het exterieur, dat gekenmerkt wordt door een goede voorhand, veel lengte en een hard en correct gesteld fundament. Eveneens deze goede score voor de lichtvoetige galop. “Deze merrie spring extreem goed naar boven toe, al mag ze iets sneller zijn in de afzet. Ze had een iets wisselend ruggebruik maar toonde een hele goede achterhandtechniek en veel vermogen.” Met ook 80 punten voor het springen is de merrie ster en wordt ze tevens voorlopig keur verklaard.

De aansprekende Maltic Dream is een dochter van Baltic VDL (uit Eukarla II elite EPTM PROK van Zirocco Blue) die eveneens met 80 punten voor het springen beloond werd. De rijtypische merrie van fokker L.A.M. Droste uit Ruurlo verdiende 75 punten voor het correcte exterieur. “Ze beweegt lichtvoetig en heeft een hele functionele galop, die we met 80 punten hebben gewaardeerd. Deze score kreeg ze eveneens voor haar techniek en vermogen. Ze sprong heel constant, goed met de schoft omhoog en met een mooi lichaamsgebruik. En atletische merrie die alleen een fractie sneller mocht zijn”, aldus Dirksen over Maltic Dream die als voorlopig keurmerrie het complex verliet. Van dezelfde fokker is Maerle, een dochter van Glasgow-W van het Merelsnest uit Carina elite IBOP PROK van Veron). Ook zij verdiende 80 punten en ging als voorlopig keurmerrie huiswaarts. “Deze atletische merrie galoppeert met vele balans. Vooral op de oxer toonde ze een goed ruggebruik en goede achterhandtechniek. We hebben haar techniek en vermogen gewaardeerd met 80 punten.”

Ook een aansprekende merrie is My Stergold, de door A. W. Peeters uit Reuver gefokte rijtypische dochter van Tangelo van de Zuuthoeve (uit Zeustergold elite IBOP PROK). “Ze spring met goede reflexen, goed met de schoft naar boven en met veel ruggebruik.” Voor haar reflexen en techniek verdiende ze 80 punten, evenals voor het springen. Met haar exterieurscore van 70 is ze hiermee ster en vervolgens voorlopig keur verklaard.

Elitemerries

Twee stermerries kwamen naar Varsseveld voor graadverhoging, wat in een regulier keuringsseizoen plaats vindt op de Centrale Keuring. Als eerste de zesjarige Cardento-dochter Janna (uit Wimolga elite prest IBOP D-OC van Corland). Deze rijtypische merrie van fokker J.H.M. van Loon uit Beek Gem. Monterland heeft eerder een IBOP gelopen van 75 punten, waarbij ze een 8 voor de instelling en rijdbaarheid kreeg. “En dat zijn belangrijke eigenschappen voor een sportpaard. Die scores, tezamen met haar model en correcte wijze van bewegen heeft ons doen besluiten om haar te bevorderen tot voorlopig keur. Met haar IBOP is ze dus keur en dankzij haar D-OC predicaat is ze vanaf nu elite”, aldus Henk Dirksen.

De laatste merrie in de baan was de 13-jarige Lupicor-dochter Con Landra, uit de bekende Landra-stam. “Een royaal ontwikkelde merrie die zelf 1,40 m. heeft gesprongen, mooi dat we dit soort sportmerries terug zien in de keuringsbaan. We hebben haar vandaag – dankzij haar sport- en PROK-predicaat – eveneens kunnen bevorderen tot elitemerrie.”

IBOP

Voorafgaand aan de stamboekkeuring vond vanmorgen bij de familie Venderbosch in Varsseveld de IBOP plaats. Drie merries werden door Henk Dirksen en Henk van den Broek beoordeeld. Alle drie de merries wisten te slagen en hebben daarmee het keur of zelfs het elite-predicaat op zak.

Uitslag

Bron: KWPN/Horses.nl