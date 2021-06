Goede springmerries en drie NMK-tickets in IJsselmuiden

Bij de stamboekkeuring in IJsselmuiden zijn alle springmerries ster verklaard. Twee springmerries en een dressuurmerrie zijn verwezen naar de Nationale Merrie Keuring. Dat waren cat. nr. 92 Nova van de Nieuwe Schaers (v. Berlin), cat. nr. 95 N-Dine (v. Harley VDL) en dressuurmerrie cat nr. 105 Napoli (v. Ferdeaux). Fotograaf Jacquelien van Tartwijk was er bij voor Horses.nl.

“Het was een goede keuring vandaag. Bij de springmerries vielen de correcte modellen en fundament echt positief op. Daarnaast hebben we een paar genetisch zeer interessante merries kunnen bevorderen vandaag, die echt kunnen gaan bijdragen aan de fokkerij”, stelt inspecteur Henk Dirksen. Zo werd de Echo van ’t Spieveld-dochter Panama van ’t Roosakker (uit Jolly-Girl van ’t Roosakker keur sport-spr van Kashmir van ’t Schuttershof, fokker Marc Kluskens uit Gilliswaard) van gastheer Benny Wezenberg bevorderd tot elitemerrie vandaag. Deze merrie sprong eerder al 85 punten bijeen in de IBOP en won de GMB-competitie voor vierjarigen. “Heel mooi dat dergelijke merries bij het KWPN aangeboden worden en we hebben haar met veel plezier elite kunnen verklaren. Panama van ’t Roosakker is een langgelijnde, atletisch gebouwde merrie en dat atletische zien we ook in beweging.”

Heel compleet

Ook zo’n interessante merrie is de zesjarige Royal Flyn Z (Royal Feu uit Orashi/Cruisly elite sport-spr prest PROK van Cruising) van fokker Harm Hoekstra. Onder voorbehoud van het voldoen aan aanvullende eisen is deze merrie ster verklaard met een fantastische bovenbalk van 85/90! Voor zowel galop, reflexen als vermogen kreeg ze 90 punten. “Deze merrie is geklasseerd op 1.30m-niveau en de eigenaar wil haar laten deelnemen aan de Blom Cup. Omdat ze een buitenlands levensnummer heeft, kan ze op deze manier daar toch gaan deelnemen. Royal Flyn Z is een correct, atletisch gebouwde merrie, die goed in het rechthoeksmodel staat. Ze heeft veel bloed, galoppeert heel lichtvoetig en met goede balans. Ze springt telkens heel goed naar boven, toont zich heel voorzichtig en beschikt over zeer veel atletisch vermogen. Echt een opvallend paard, die uitstekend werd voorgesteld door haar fokker.” Wanneer Royal Flyn Z aan de eisen heeft voldaan en definitief in het stamboek wordt opgenomen, wordt haar onlangs prestatie verklaarde moeder Orashi -die zelf in de internationale sport heeft gepresteerd- bovendien gelijk preferent.

Royal Flyn (Ryal Feu x Orashi v. Cruising). Foto: Jacquelien van Tartwijk.

Zeven driejarige springmerries voorlopig keur

Alle zeven de aangeboden driejarige springmerries bemachtigden het sterpredicaat. Ook werden ze aansluitend allen voorlopig keur verklaard. Uitgenodigd voor de NMK werden er twee: de 80/80 scorende merrie Nova van de Nieuwe Schaers (Berlin uit Jeonita Paulowna elite IBOP-spr sport-spr d-oc van Eldorado van de Zeshoek) van fokkers H. en S.H. Evers uit Nieuw Heeten. “Dit is een goed ontwikkelde, ruim voldoende langgelijnde merrie met een goed bespierde voorhand en correct fundament. Ze heeft een actieve galop waarin ze gemakkelijk changeert, en ze toonde bij het springen een opvallend constante verrichting. Daarbij toont ze veel vermogen.”

92 Nova van de Nieuwe Schaers (Berlin x Jeonita Paulowna v. Eldorado van de Zeshoek). Foto: Jacquelien van Tartwijk.

Met 75/85 mag ook N-Dine (Harley VDL uit C-Dine ster pref van Veron) van fokker Jurrien Koetsier uit Kamperveen naar de NMK. “Deze jeugdige, bloedgemaakte merrie is zowel op stand als bij het springen heel atletisch. Ze draaft met goede souplesse en heeft een lichtvoetige galop met goede balans. Ze springt heel goed naar boven, toont zich voorzichtig en heeft veel overzicht op de sprong.”

95 N-Dine (Harley VDL x C-Dine v. Veron). Foto: Jacquelien van Tartwijk.

80 punten voor springen

Met 80/80 werd Next-Rosa (Eldorado van de Zeshoek uit Incredible-Rosa elite IBOP-spr d-oc van Numero Uno, fokker Bert Kragt uit Oldebroek) van H. Ariës uit Haaksbergen ster/voorlopig keur. “Dit is een goed ontwikkelde en langgelijnde merrie met een sterke bovenlijn. Ze springt goed met het lichaam omhoog, met veel afdruk en veel vermogen.” Ook 80 punten voor het springen kreeg Nelita W (Urano de Cartigny uit Firaltha W van Carambole, fokker Alan Waldman uit Putten) van W. Hartog uit Oldebroek. “Deze goed ontwikkelde merrie zou wat meer in het rechthoeksmodel mogen staan. Ze heeft een mooie voorhand en bouwde duidelijk positief op bij het springen. Ze springt niet spectaculair maar wel heel functioneel en springt ook de hogere oxer met veel gemak.”

112 Next Rosa (Eldorado van de zeshoek x Incredible v. Numero Uno). Foto: Jacquelien van Tartwijk.

NMK-merrie van Ferdeaux

Van de zeven dressuurmerries werden er vier ster. Met een bovenbalk van 80/85 kreeg Napoli (Ferdeaux uit Elba elite IBOP-dres PROK van Jazz, fokker Stoeterij Broere uit Alblasserdam) van Martijn Vinke uit Kampen tevens een uitnodiging voor de NMK. “Dit is een goed ontwikkelde, ruim voldoende langgelijnde merrie die nog iets meer bespiering mag ontwikkelen. Ze is goed gebouwd en beweegt met veel souplesse. Ze heeft een goede stap, draaft met veel tact en lichtvoetigheid, en galoppeert met veel balans. Daarbij maakt ze ook een goede houding.”

105 Napoli (Ferdeaux x Elba v. Jazz) Foto: Jacquelien van Tartwijk.

Met 80/80 verdiende de Cum Laude-dochter Next-A-Daisy (uit Ups-A-Daisy ster sport-dres van Gribaldi, fokker S. E. Krol uit Vledder) van Stal Laarakkers en H.J.M. van Haaren-Laarakkers haar predicaat. “Dit is een goed gemodelleerde merrie met een aansprekende voorhand. Ze is goed ontwikkeld, stapt ruim en zuiver, en draaft met veel souplesse en lichtvoetigheid.” De Glock’s Toto Jr.-dochter Nicci Corieta Texel (uit Dolce Corieta Texel elite sport-dres PROK van Voice, fokker Wim van der Linde) van Peter Huisman kwam uit op 75/80, waaronder 85 voor haar draf. “Dit is een sterk gebouwde, goed ontwikkelde en langgelijnde merrie. Ze zou iets meer bespiering in de hals mogen hebben en heeft een goede schoft-/schouderpartij. Ze stapt goed, draaft actief met ruimte en souplesse, en zou in galop nog iets meer souplesse mogen hebben.”

WK-selectie

Ook ster werd de zevenjarige ruin Jongleur STH (Expression uit Belle Vurona STH elite IBOP-dres sport-dres prest PROK d-oc van Fürst Heinrich) van fokkers Lens en Berna Nekeman. Deze ruin neemt met Nicky Snijder succesvol deel aan de selectie voor het WK jonge dressuurpaarden. “Jongleur STH is een ruim voldoende ontwikkelde ruim met een sterk model en mooie voorhand. Hij beweegt expressief en we hebben hem met plezier ster verklaard.” Daardoor is zijn moeder Belle Vurona nu ook preferent.

Wensambulance voor Jan van der Meer voor zijn zelfgefokte oogappel Nakatomi Naef JCS (v. Charmeur). Foto: Jacquelien van Tartwijk.

Bron: KWPN / Horses.nl