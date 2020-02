KWPN goedgekeurde Gelderse hengst Floris BS in EDS

De KWPN goedgekeurde Gelderse hengst Floris BS (v.Negro x Elegant) zal worden verkocht worden in de veiling van de Excellent Dressage Sales.

Dit meldde Corienne Yspeerd op haar Facebook-pagina: “Daar gaat die dan..de koning van stal, mijn grote grote vriend, elke dag is het een feestje met hem. 28 maart zal hij op de EDS geveild worden. Ik weet zeker dat er iemand heel gelukkig zal worden met hem! En dat ik hem enorm ga missen!”

Eerste Gelderse hengst

Floris BS was de eerste Gelderse hengst die het KWPN-centrum betrad. De jury zei bij de goedkeuring dat hij een eerlijke en betrouwbare hengst was met de juiste instelling. Floris BS kreeg hoge cijfers voor de galop, het vermogen, zijn houding en werkwilligheid. De hengst was in 2016 in de Hengstencompetitie voor Gelderse hengsten nog goed voor de finale-overwinning in de M dressuur.

Bron: Facebook/Horses.nl