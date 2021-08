Gouden KWPN-speld voor aftredend bestuurslid Egbert Schep

Na een zittingstermijn van negen jaar heeft Egbert Schep vandaag afscheid genomen van het Algemeen Bestuur. KWPN-voorzitter Andries van Daalen en het KWPN-bestuur spraken de paardenfokker toe tijdens de Nationale Merrie-en veulenkeuring.

Andries van Daalen: “In april 2012 trad Egbert Schep toe tot het Algemeen Bestuur van het KWPN. Vanwege de maximale zittingstermijn was Egbert niet herkiesbaar. Egbert is een zeer deskundige en betrokken paardenman in hart en nieren. Nationaal maar ook internationaal kent iedereen de naam Egbert Schep. Hij is altijd overal aanwezig, van de Blom Cup tot de KWPN Kampioenschappen.”

Ongelofelijk missen

“Egbert is er als eerste en vertrekt als laatste. Hij is een echte paardenman die zeer succesvol is met dressuur- en springpaarden maar ook van de eventing heeft hij veel verstand. Bij een dergelijk afscheid wordt er vaak aangegeven dat de persoon in kwestie gemist gaat worden, maar bij Egbert is dat dubbel en dwars het geval: wij gaan hem echt ongelofelijk missen als Algemeen Bestuurslid.”

Gouden speld

Als dank voor zijn grote inzet ontving Egbert Schep de gouden KWPN-speld. Uit handen van hengstenkeuringscommissielid Cor Loeffen het bronzen KWPN-beeld. Namens het KWPN willen we Egbert bedanken voor zijn passie en inzet voor onze vereniging.

Bron: KWPN