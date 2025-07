Gouden speld van het KWPN voor Henk Lomulder

Het was een grote verrassing voor hem, en ook voor zijn gezin, maar hij was heel blij met de de Gouden Speld die hij kreeg uit handen van de voorzitter van het KWPN, Andries van Daalen als dank voor al het werk wat Henk Lomulder al heel veel jaren heeft gedaan voor de regio.

Van Daalen: “Ik sta hier vandaag met de microfoon in handen om een warm hart toe te dragen aan alle vrijwilligers die onze KWPN- evenementen mogelijk maken. Zij vormen de basis van alles wat we als vereniging doen. Van jong tot oud en van paardengek tot gek genoeg om te helpen. Of het nou gaat om het helpen bij een keuring, opbouwen van een terrein, of gewoon even bijspringen waar nodig; het gebeurt vaak in stilte. Mensen die gewoon klaarstaan. Die er zijn als we ze nodig hebben. Die niet klagen, maar gewoon doen. En dat gaat vaak stilletjes. Geen applaus, geen podium, maar gewoon ‘de kop derveur’ zoals jullie dat in Drenthe zeggen.”

Dankbaarheid en waardering

“Iedere bijdrage wordt gewaardeerd, maar vandaag willen we stilstaan bij één vrijwilliger in het bijzonder. Henk Lomulder is al jarenlang betrokken bij de keuringen. Een bekend gezicht. Iemand die er eigenlijk altijd is, meedenkt, meedoet, en het allemaal doet vanuit oprechte passie voor de paarden. We zijn trots dat jij al 25 jaar deel uitmaakt van onze vereniging. Je bent eerder al gehuldigd voor je inzet bij de koeienkeuring, maar vandaag hebben we besloten jouw inzet voor het KWPN ook te waarderen. En daarom reik ik vandaag, met heel veel dankbaarheid en waardering, deze bijzondere onderscheiding aan je uit!”

Henk ontving het kleinood in bijzijn van familie en vrienden. Zijn dag kon al helemaal niet meer stuk toen het dressuurveulen Valencia M&M (v. Glamourdale) wat hij samen heeft met vriend voor veertig jaar, Marcel van Mensvoort mee mocht lopen in de kopgroep van de dressuurveulens en daarin een uitnodiging verdiende voor de Nationale Veulenkeuring.

Bron: KWPN