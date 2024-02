Gouden Speld voor Cor Loeffen

Cor Loeffen werd op de KWPN Stallion Show verrast met een Gouden Speld uit handen van voorzitter van het Algemeen Bestuur Andries van Daalen. Een blijk van waardering voor de jarenlange inzet van de paardenman die zijn gevleugelde uitspraak 'beter evolutie dan revolutie' altijd hoog in het vaandel hield.

Cor Loeffen zwaaide afgelopen najaar na het verrichtingsonderzoek af als voorzitter van de hengstenkeuringscommissie springen. Een KWPN-afscheid is er echter nog niet bij: Loeffen treedt toe tot het Algemeen Bestuur.

Leermeesters

“Cor Loeffen is al lang betrokken bij het KWPN. In vervlogen tijden als aanjager in de kooi en later middels zijn twee periodes in de hengstenkeuringscommissie. Die eerste termijn begon in 1995, waarin hij samenwerkte met Ab Barneveld en Sjef van Rijswijk. Hij refereert nog altijd aan die tijd en de lessen van zijn leermeesters. Met name wat eerstgenoemde hem op het hart drukte: zorg altijd voor een goede onderbouwing bij je keuzes zodat de eigenaren en fokkers deze goed kunnen volgen. Cor Loeffen was al vroeg voorstander van het meer testen onder het zadel, maar zei ook altijd ‘beter evolutie dan revolutie’,” vertelt Andries van Daalen.

Benoemd als voorzitter

In Loeffen’s eerste zittingsperiode in de hengstenkeuringscommissie werden opvallende hengsten als Heartbreaker en Corland goedgekeurd. In 2011 keerde hij terug voor een vervolg en in 2014 werd hij benoemd als voorzitter van de hengstenkeuringscommissie springen.

Als voorzitter stond Cor bekend om zijn dossiervorming, kennis van moederlijnen, ervaring en goede voorbereiding, waarbij hij graag advies inwon bij ervaren praktijkmensen uit de sport. Dit enthousiasme overschreed kantooruren, ook in het weekend werden de sportuitslagen nauwlettend bijgehouden.

Gouden speld

“Het KWPN reikt jou dan ook heel graag deze Gouden Speld uit als blijk van waardering voor je jarenlange inzet. Daarnaast kijk ik persoonlijk uit naar onze samenwerking in het Algemeen Bestuur en de toekomstige lange gesprekken over de fokkerij en sport”, besluit Andries van Daalen.

