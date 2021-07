Gouden speld voor Wil Haarman

Op de keuring van afgelopen zaterdag in De Mortel nam de regio Noord-Brabant afscheid van haar secretaris Wil Haarman. Andries van Daalen namens het KWPN was aanwezig om hem tevens de gouden speld aan te bieden voor al zijn verdiensten binnen het KWPN.

Als sinds eind jaren 70 is Wil betrokken bij het KWPN. Naast Piet van der Linden, destijds nog secretaris van Noord-Brabant, hielp hij mee op de stamboekkeuringen en runde daar het secretariaat. Toen Van der Linden naar het hoofdbestuur overstapte was voor Wil de stap om regio-secretaris te worden een hele logische.

‘Waar Wil is is een wil’

Als secretaris van de regio hield Wil altijd de touwtjes strak in handen. ”Waar Wil is is een wil”, zei voorzitter Willem Goesten in zijn speech over zijn zeer gewaardeerde collega-bestuurder. ”Als Wil de vergadering moest notuleren, zorgde hij er wel voor dat er orde was en er met structuur werd vergaderd. Jij was de man die vanaf het begin de mooie verbondenheid in onze regio uitstraalde.”

Altijd tijd voor een praatje

En dat was niet anders bij de KWPN evenementen waar Wil vele jaren als wedstrijdleider functioneerde. Als (oud-) politieagent zorgde hij er wel voor dat het tijdschema in het draaiboek nauw gevolgd werd. Met zijn team van ringmeesters, parcours- en evenementbouwers en de dames van de afdeling evenementen van het KWPN hield hij alles strak in de gaten; de paarden op tijd in de baan, de juryleden volledig ontzorgd, de juiste prijzen voor de kampioenen, nog even wat zand in de lucht om die oortjes erop te krijgen voor de fotograven en hup, door naar de volgende rubriek. Te herkennen aan zijn strooien hoed, op de fiets over het KNHS centrum of strak in het pak op de hengstenkeuring. Wil was er altijd en ondanks zijn drukke functie had hij ook altijd tijd voor dat praatje, die amicale glimlach en natuurlijk een grap.

Blij verrast

Wil was blij verrast met de huldiging. Na een moeilijke periode met gezondheidsproblemen waarin hij en zijn vrouw gedurende 18 maanden in quarantaine hebben geleefd was de stamboekkeuring in Berlicum het eerste uitje. Twee weken later op de Centrale keuring konden hij en Jeanne wederom enkele uren aanwezig zijn. ”Al eind november 2019 had ik aangegeven te willen stoppen als secretaris omdat ik 70 zou worden. Voor een goede overgang hadden we in Addie van der Doelen een goede opvolger gevonden en ik was net begonnen met haar in te werken toen ik ziek werd en ook nog de corona begon. Het heeft dus even geduurd voordat ik afscheid kon nemen maar gelukkig is het nu gelukt.”

Bronzen beeld

”Ik was onder de indruk van de mooie speech van Willem Goesten en vond het ook heel mooi dat alle nog levende oud-KWPN voorzitters waar ik mee gewerkt heb er waren. Naast de speld kreeg ik ook nog een replica van het bronzen beeld, en voor mijn vrouw Jeanne komen er de rest van het jaar iedere veertien dagen bloemen. Van de regio kregen we nog een mooie hotelbon. Jeanne is heel erg belangrijk geweest in dit geheel. Vanaf de periode dat de hengstenkeuring naar de Brabanthallen verhuisde, was ik iedere hengstenkeuring en KWPN paardendagen aanwezig als wedstrijdleider of programmaleider. Dan was ik zo maar een hele week van huis. En dat naast mijn full-time baan.

Enorme eer

”En dan nog al die dagen voorafgaande voor overleg, de dagen dat ik met de inspecteurs op pad ging, naar keuringen in andere provincies of op huisbezoek bij de fokkers. Zonder haar had dit niet gekund. Ik heb een geweldige tijd gehad bij het KWPN. Om met zo’n team samen te werken en samen een evenement neer te zetten waar mensen veel plezier aan kunnen beleven, dat vond ik het mooiste. Ik hield ervan om dingen goed georganiseerd te krijgen, en stoorde mij er best eens aan als het tijdschema eigenlijk veel te krap was. Maar ik zei altijd: ‘de juryleden moeten daar niets van merken, die moeten de tijd hebben om een paard goed te beoordelen. De tijdwinst moet daartussenin worden behaald’. Daarvoor had ik een goed team van ringmeesters. En ook de samenwerking met Marijke en Irene heb ik altijd als zeer prettig ervaren. Ik heb echt van die tijd genoten en zal mijn KWPN werk enorm gaan missen. Maar ik hoop toch nog heel wat evenementen te gaan meemaken. Het krijgen van deze speld zie ik als een enorme eer!”

Bron: Horses.nl/KWPN