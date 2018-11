Governor-zoon Kioto weg uit Ermelo

Kioto (Governor x Negro) van Gerard Korbeld staat niet langer in Ermelo. De hengstenkeuringscommissie dressuur gaf de eigenaar vandaag bij de laatste beoordeling voor het eindexamen (zaterdag a.s.) het advies om de door A.J.M. Bergmans-Wagemans uit Oisterwijk gefokte hengst op te halen. Dat is gebeurd.